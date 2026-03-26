RTL Danas doznaje: Policija nezakonito prisluškivala Milanovićevu kandidatkinju za Vrhovni sud!

Na zagrebačkom županijskom sudu jučer je održano optužno vijeće u slučaju bivšeg MUP-ovog glavnog informatičara, Damira Ostermana, koji je optužen za odavanje tajnih policijskih podataka.

Kako doznaje RTL Danas, sve posebne dokazne radnje koje je tužiteljstvo prikupilo su izdvojene i to jer je na optužnom vijeću otkriveno kako je policija prisluškivala krivu osobu.

Radi se o sutkinji Mirti Matić, inače kandidatkinji Zorana Milanovića za čelno mjesto Vrhovnog suda. Umjesto njezinog bivšeg supruga, policija je prisluškivala nju.

'Prilično velika greška'

"Utvrdilo se da je prije šest godina počinjena jedna prilično velika greška. Moramo biti jasni, tu grešku nije počinio DORH, već jedna osoba koja je provodila posebne dokazne radnje, odnosno prisluškivanje tog jednog broja telefona", rekao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković koji je otkrio ovu pogrešku.

"Kad se utvrdilo da se prisluškuje pogrešnu osobu, s tim je trebalo stati. Međutim, to se nije dogodilo i naravno to je sada dovelo do ove jedne posljedice koju imamo u ovom predmetu, a to je da su manje-više svi dokazi plod te pogreške koja je napravljena u samom početku", poručio je Pavasović Visković.

O svemu smo upit poslali i Ministarstvu unutarnjih poslova iz kojeg su odgovorili da ne mogu komentirati postupke u tijeku.

