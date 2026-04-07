Opet je pogođen Eurojackpot: Ovaj puta 10 milijuna eura dijele dva dobitnika!

U 28. kolu igre Eurojackpot pogođena su dva dobitka 5+2 u iznosu od pet milijuna eura!

U večerašnjem izvlačenju 28. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 2, 4, 16, 23, 27 – 5, 8 koji su igračima iz Slovačke i Finske donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 5.000.000,00 eura.

Najveći dobitak u Hrvatskoj bio je 4+2 koji je dvojici igrača donio po 2.213,20 eura, dok je 18 igrača pogodilo 4+1 što im je donijelo dobitak oid 96,40 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 10.04.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

