IMAMO POPIS! /

Pogledajte koje su ljekarne dežurne ovog vikenda u četiri najveća grada

Pogledajte koje su ljekarne dežurne ovog vikenda u četiri najveća grada
×
Foto: Pixabay

Ovog vikenda dežurno je niz ljekarni u najvećim gradovima

11.10.2025.
22:35
danas.hr
Pixabay
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Donosimo popis dežurnih ljekarnih ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima: 

LJEKARNE ZAGREBA

Dežurne ljekarne u Zagrebu:

Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

LJEKARNE RIJEKE 

Dežurne ljekarne u Rijeci: 

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

Ljekarna Jadran - Korzo, adresa: Cambierijeva ulica 11

LJEKARNE OSIJEKA

Dežurne ljekarne u Osijeku: 

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

LJEKARNE SPLITA

Dežurne ljekarne u Splitu: 

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Narodni trg 16

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Pupačićeva 4 

POGLEDAJTE VIDEO: U Zagrebačku županiju stižu mobilne ljekarne: 'Za sve koji u svojoj blizini ne mogu do lijekova'

LjekarneRadno VrijemeRadno Vrijeme Nedjeljom
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMAMO POPIS! /
Pogledajte koje su ljekarne dežurne ovog vikenda u četiri najveća grada