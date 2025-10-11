Pogledajte koje su ljekarne dežurne ovog vikenda u četiri najveća grada

Donosimo popis dežurnih ljekarnih ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima:

LJEKARNE ZAGREBA

Dežurne ljekarne u Zagrebu:

Ljekarna Centar, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 301

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

LJEKARNE RIJEKE

Dežurne ljekarne u Rijeci:

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

Ljekarna Jadran - Korzo, adresa: Cambierijeva ulica 11

LJEKARNE OSIJEKA

Dežurne ljekarne u Osijeku:

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

LJEKARNE SPLITA

Dežurne ljekarne u Splitu:

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Narodni trg 16

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa Pupačićeva 4

