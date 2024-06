Komunalni redari diljem zemlje osim s nepropisno parkiranih vozilima vode rat i s neurednim okućnicama, nepošišanom travom, a pogotovo s živicama koje strše van ograde i smetaju građanima. Obilaze kuće i ostavljaju upozorenja, a zatim, ako se vlasnik ogluši, slijedi kazna. Na vlastitoj koži osjetili su to Crikveničani, o kojima je RTL radio prilog prije nekoliko tjedana. Šišanje će umjesto vlasnika obaviti komunalci novcem iz grada, ali odmah ide prisilna naplata građaninu. I to sigurno skuplja nego da su to sami napravili.

"Kazna za pravnu osobu varira od 663 do 1327 eura, odgovorna osoba u pravnoj osobi od 66 do 265. Kazne za fizičku osobu, obrtnika kreću se od 331 do 663 eura, a za ostale fizičke osobe od 66 do 265 eura", rekli su iz Crikvenice i apelirali na građane da se moraju držati reda, pogotovo kada krene sezona.

Provjerili smo kakvo je stanje po drugim gradovima. Pravilnik svakog grada iz kojeg smo dobili odgovor na upit propisuje otprilike isto:

"Vlasnik i korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema površini javne namjene, koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine. Okućnica mora biti uređena, a vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete", napisali su nam iz Rijeke.

Kazne i disciplina razlikuju se od grada do grada. Tako je u Rijeci propisana kazna za ove prekršaje 265,44 EUR za pravnu osobu te 66,36 EUR za fizičku osobu.

"Tijekom 2023. i 2024. godine nismo izdali prekršajne sankcije, budući su svi vlasnici nekretnina postupili po nalogu komunalnih redara i izvršili potrebna orezivanja zelenila i uređenja. U 2023. godini izdano je 356 naloga, a u 2024. godini, do sada njih oko stotinjak", izvijestili su iz Rijeke.

Prvo ide pismeno upozorenje, a zatim kazna

Iz Poreča su također naglasili da je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan orezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javnu-prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila i preglednost prometne i ne prometne signalizacije. Naglasili su da je prije kažnjavanja, pismeno upozore vlasnika na počinjen prekršaj, a kojom obaviješću se istom da mogućnost orezivanja živice u određenom roku.

"Ukoliko stranka ne postupi po danoj obavijesti, izriče se novčana kazna izdavanjem obaveznog prekršajnog naloga sukladno Prekršajnom zakonu. Stranke obično urede živicu u danom roku, međutim, za one koji se ogluše na obavijest komunalnog redara izdaje se obavezni prekršajni nalog. Prema spomenutoj Odluci, novčana kazna za pravnu osobu je 796,33 eura te 132,72 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi, za obrtnika 398,16 eura, dok je za fizičku osobu 132,72 eura. Prošle godine je za nekolicinu fizičkih osoba izrečen obavezni prekršajni nalog zbog neodržavanja živice koja prelazi na javno-prometnu površinu", rekli su.

Varaždinci također nalažu da se ukrasne živice uz javne prometne površine moraju redovito održavati i oblikovati tako da ne sežu preko regulacijske linije na javnu površinu i da ne smetaju za promet. Dodaju da su vlasnici dužni i nakon radova na održavanju ograde očistiti javnu površinu, a ograde ni jednim svojim dijelom ne smiju prelaziti na javnu površinu. Dvorišta, vrtove, neizgrađena građevinska zemljišta i druge slične površine koje su vidljive s javne površine, vlasnici, odnosno korisnici moraju održavati i obrađivati sukladno njihovoj namjeni i na taj način doprinositi uređenju grada i naselja. Travu i korov uz ogradu i javnu površinu te s cijele površine čestice, a osobito ambroziju i druge alergene biljke, vlasnici i posjednici dužni su redovito uklanjati.

Novčane kazne iznose od 66,00 EUR za fizičke osobe pa sve do 663,00 EUR za pravne osobe, a ovisno o vrsti počinjenog prekršaja. Tijekom 2023. godine izrečeno je 60 upozorenja te 10 novčanih kazni.

Prvi put se prašta, drugi put ne

U Pazinu su prilikom redovnih kontrola u 2023. te u prvih pet mjeseci 2024. godine, na gradskom području utvdili šest prekršaja.

U četiri slučaja radilo se o zarasloj vegetaciji, odnosno živice, a u dva o neodržavanoj i nepokošenoj površini. U provedenim postupcima, od stane komunalnog redarstva vlasnicima tih privatnih nekretnina izrečena su upozorenja te su im naređene odgovarajuće mjere. Izrečena je i jedna novčana kazna u visini od 265,45 eura budući da je prilikom ponovnog nadzora utvrđeno da vlasnik nije postupio po upozorenju i izrečenim mjerama komunalnog redara.

U Opatiji su kazne puno veće ako vlasnik ili korisnik nekrenine ne postupi po nalogu komunalnog redarstva o uređenju zelenila koje izlazi iz okućnice na javnu površinu. Pravna osoba platit će 1.327,23 eura, a fizička osoba ili obrtnik 663,61, fizička osoba 132,72 EUR-a.

Rekli su kako ne vode statistiku za prošlu godinu, a ove godine su izdali samo upozorenja.

"Za sada!", naglasili su.

I u Novom Vinodolskom predviđena je mogućnost kažnjavanja neadekvatno održavanog zelenila u privatnim parcelama.

"U praksi to funkcionira tako da komunalni redar najprije usmeno, a potom i rješenjem naloži vlasniku parcele da je mora dovesti u stanje kakvo je propisano navedenom odlukom i tu u pravilu završi njegovo postupanje jer u zadnjih nekoliko godina nismo imali situaciju da netko nakon dobivenog naloga, rješenja ne postupi po njemu. Inače, predviđena kazna za fizičke osobe za nepostupanje po nalogu komunalnog redara je minimalno 92,91 EUR, a maksimalno 199,08 eura", rekli su nam.

Komunalni redari Vodica temeljem Odluke o komunalnom redu, provode sustavni nadzor neurednih zemljišta koje se naslanjaju na javnu površinu i provode upravne postupke koje mogu imati za posljedicu prisilnog izvršenje rješenja putem treće osobe ili moguće izdavanje upravnih kazni.

"Godišnje se otprilike provede pedesetak takvih postupaka koje za posljedicu imaju i upravne kazne", kratko su rekli.

