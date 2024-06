Crikvenica je još u predsezoni uvela kazne za nesavjesne vlasnike okućnica. Ako netko ne održava živicu pa ona nekontrolirano raste i smeta pješacima i vozilima na javnim površinama, najprije na adresu stiže upozorenje, a potom i "novčana čestitka".

Šale više nema pa dečki u plavim majicama uvode red među crikveničkim okućnicama. Obilaze, spremaju dokaze pa vlasniku dostavljaju obavijest! "Danas smo zatekli neurednu okućnicu, nakon fotografiranja sačinit ćemo zapisnik te vlasniku nekretnine dostaviti obavijest da je dužan u roku od tri dana pristupit obrezivanju okućnice, znači dovođenju okućnice u uredno stanje", pojasnio nam je voditelj pododsjeka za komunalno i prometno redarstvo Grada Crikvenice Alen Plukavec.

Ako to vlasnik ne učini u navedenom roku, na teren izlaze radnici crikveničkog komunalnog društva i sređuju stvar. Pile stabla i obrezuju živicu koja strši na ulicu i smeta građanima. Bili smo s njima na jednom radnom zadatku i pitali ih budu li vlasnici neugodni, a oni nam otkrivaju da ima svega. "I ugodnih i neugodnih iskustava", prepričava djelatnik crikveničkog Komunalnog društva Eko Murvica Bruno Paulović.

Kazne idu preko 1300 eura

Ako netko neće milom, onda će silom! Komunalci odrade posao, to plati Grad iz proračunskog novca, ali odmah ide na prisilnu naplatu prema vlasniku parcele.

"Kazna za pravnu osobu varira od 663 do 1327 eura, odgovorna osoba u pravnoj osobi od 66 do 265. Kazne za fizičku osobu, obrtnika kreću se od 331 do 663 eura, a za ostale fizičke osobe od 66 do 265 eura", otkrio je v.d. pročelnika Odjela za komunalni sustav Grada Crikvenice Zoran Brozičević.

Crikvenica koja već vrvi turistima, u obračun s nemarnim vlasnicima okućnica ušla je još u predsezoni. Iako cilj nije represija, nekad druge nema. Od travnja su imali dvadesetak takvih prisilnih intervencija i naplata. Posla je još!

"Punktova je puno previše da bismo mi sve stigli odraditi, treba apelirati na vlasnike, apsolutno sam protiv kažnjavanja, ali ako drugačije ne ide…", smatra poslovođa Odjela za održavanje zelenih i javnih površina crikveničkog komunalca Željko Jovanović.

Prvo molba, onda 'novčana čestitka'

Nakon ekipi prišao je gospodin Marijan Zovkić koji će maločas fotografiranu neuređenu okućnicu svoje poznanice dovesti u red. "To će biti sve uređeno, sve do kraja ulice, možete slobodno doći za tri dana, bit će sve ošišano pod špagu i pokupljeno što je najbitnije. Nećemo to tu ostaviti da mora netko drugi kupiti!", obećava.

Reda mora biti, Crikvenica ga uvodi ozbiljnim mjerama. Građani koji itekako vode računa o svojim okućnicama, pozdravljaju odluku Grada. "Odlično! Tako i treba raditi. Ja sam za kazne", kaže Crikveničanka Zorka Wallenfels.

Bili smo pred kućom koja ima više 400 kvadrata guste, zelene okućnice, ali na cestu im ne viri ni travka! Vlasnica, umirovljenica Silva Ercegović priznaje da iza reprezentativnog dvorišta stoji cjelogodišnji trud i rad. "Jako puno dajemo na obrezivanje stabala, profesionalce uzmemo tada jer više nismo u godinama za penjanje, ali svaki dan trebate ili nešto pomesti ili pobrati lišće", poručuje, dodajući da su kazne dobar način da se prisile građani da srede okućnice.

To Crikvenica i radi. Prvo ide molba, a onda kazna, za ljepši grad i turističku sezonu u kojoj pješaci ni vozači neće zapinjati o neuredne živice!