Podrška Vatrenima stigla i od Plenkovića, evo što im je poručio nakon bolnog ispadanja

Hrvatski premijer Andrej Plenković pružio je podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji nakon bolnog poraza od Portugala na Svjetskom prvenstvu zbog kojeg su Vatreni ostali bez osmine finala i mogućnosti obrane bronce iz Katra.

"Glavu gore Vatreni! Iza vas je teška utakmica u kojoj ste još jednom pokazali sjajnu igru, srčanost i borbenost", napisao je Plenković rano jutros na X-u.

Čestitao je svim igračima, posebno kapetanu Luki Modriću i izborniku Zlatku Daliću na svim postignućima koja su, kako kaže, cijelu Hrvate i Hrvate diljem svijeta učinili ponosnima.

Glavu gore #Vatreni! Iza vas je teška utakmica u kojoj ste još jednom pokazali sjajnu igru, srčanost i borbenost. Svim našim reprezentativcima, kapetanu @lukamodric10 i izborniku Daliću čestitamo na svim postignućima, koja su cijelu Hrvatsku i Hrvate diljem svijeta učinili… pic.twitter.com/ntYN4IF4Hs — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 3, 2026

Podrška reprezentaciji

Plenković vjeruje u svijetlu budućnost reprezentacije uz mlade snage i dokazane reprezentativce. "Želimo vas puno uspjeha u natjecanjima koja slijede. U tome ćete uvijek imati našu veliku podršku", zaključio je premijer.

Gorak okus Vatrenima ostavio je poraz 1:2 protiv Portugala koji je značio oproštaj Hrvatske od prvenstva nakon drame u Torontu. Iako je Hrvatska povela golom Ivana Perišića početkom drugog poluvremena, Cristiano Ronaldo brzo je vratio nadu Portugalcima iz jedanaesterca.

Gol za prolazak Portugala postigao je Ramos nakon jednog od brojnih ubačaja. U zadnjim sekundama susreta Joško Gvardiol zatresao je portugalsku mrežu, no gol je poništen nakon što je pregledom VAR-a dosuđeno zaleđe.

Sudačke odluke izazvale su brojne kontroverze, a osim igrača, kritizirao ih je i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.