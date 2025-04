Podignuta tužba protiv šefa Hipodroma i Tomaševića za milijunsku pljačku: Uskoro se obraća gradonačelnik

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je konferenciju za novinare kako bi odgovorio na optužbe koje su danas iznesene na izvanrednoj konferenciji za novinare u Novinarskom domu koju je organizirao zagrebački odvjetnik Anto Nobilo. Riječ je o podnosenoj kaznenoj prijavi djelatnika gradske ustanove protiv Tomaševića i drugih zbog milijunske štete gradskom proračunu.

Nobilo je rekao da je podnio kaznenu prijavu DORH-u i da je kaznena prijava u rukama glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

"Smatrao sam da treba zatražiti podršku javnosti jer ćemo samo tako osigurati da institucije rade svoj posao. I meni je već išlo malo na živce što Možemovci već četiri godine ponavljaju da su pošteni. Kada god su mi klijenti dolazili i tvrdili da su pošteni, uvijek je na kraju ispalo da su nepošteni. Tko o čemu, Možemo! o poštenju", rekao je Anto Nobilo. Nakon toga pustili su video o navodnoj pljački javnog novca koji je Nobilu stigao od nekoga tko se predstavio kao Guy Fawkes, široj javnosti poznat zbog filma "V for Vendetta".

Zatim je pročitano pismo djelatnika u kojem se ravnatelja Hipodroma Kostu Kostanjevića i gradonačelnika Tomaševića optužuje za pljačku dva milijuna eura iz Hipodroma.

Nobilo je potvrdio da je jutros podnesena kaznena prijava Državnom odvjetništvu protiv šest ljudi. Na upit RTL-ove Ivane Ivande Rožić, ima li drugih dokaza ili samo riječ zaposlenika, Nobilo je rekao da su mu klijenti donijeli knjigovodstvenu dokumentaciju koju su kasnije morali preknjižiti. On u posjedu ima originale.

Naglasio je da su ljudi koji su mu došli ustrašeni pa ne želi otkrivati detalje o njima.

"Kao zaposlenici, bojimo se ne samo za našu egzistenciju i radna mjesta, nego i za naše živote, jer Kosta 'dila' milijune sa naoružanim zaštitarima. Stoga smo angažirali odvjetnika Nobila, dali mu potrebnu dokumentaciju i stavili svjedoke na raspolaganje", poručili su.

Radnici u pismu tvrde da su Tomaševića upozirili na nezakonit izbor i imenovanje Kostanjevića, kao i da ih je prisiljavao na lažiranje dokumenata za nepostojeće zaštitare. Tvrde da "nema dileme" da je Tomašević sudjelovao u pljački.

"Mi smo višekratno pisali i upozoravali gradonačelnika Tomaševića na pljačke u Ustanovi. Međutim, ne samo da nije reagirao, nego smo nakon toga bili izloženi prijetnjama!", naveli su radnici.

Pismo zaposlenika: 'Riječ je o teškom kriminalu'

Pismo u kojem zaposlenici Ustanove pozivaju u pismu da se stane uz njih i razotkrije korupciju prenosimo u cijelosti

"Poštovani,

obraćamo se Vama nakon višestrukih uzaludnih pokušaja i niza pisama i molbi upućenih svim nadležnima u Gradu Zagrebu, prvenstveno Gradonačelniku, Uredu Gradonačelnika i Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade. Naša nastojanja su ostala bez odgovora. Štoviše, nakon prijava teškog kriminala, izloženi smo prijetnjama, šikaniranju i egzistencijalnim ucjenama.

U našoj ustanovi za upravljanje sportskim objektima kontinuirano se događa pljačka javnog novca. Riječ je o bezočnoj i drskoj pljački milijuna eura koju izvodi naš ravnatelj, Kosta Kostanjević, u suradnji s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Uzaludno smo se, višekratno, obraćali Gradonačelniku i nadležnima još od 4. veljače 2022. godine. Na taj dan smo obavijestili Ured Gradonačelnika i samog Gradonačelnika o nezakonitom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove. Zbog nezakonitosti na koje je ukazivala predstavnica radnika u Upravnom vijeću, ona je izbačena iz upravnog vijeća. Time je pogodovano ranije od strane politike izabranom kandidatu, Kosti Kostanjeviću, koji je nekoliko mjeseci prije toga postavljen za vršitelja dužnosti ravnatelja u Ustanovi.

Razmjeri kriminala i pljačke javnog novca u našoj ustanovi su zastrašujući. Gotovo da nema nijednog zakonitog postupanja, niti jednog posla bez provizije i pljačke. Sam Kosta se pohvalio da je samo od jednog "posla" ubrao 300.000,00 eura "na ruke". Nije valjda sav novac uzeo samo za sebe! Dokaza za sve to ima više nego dovoljno.

U konkretnom slučaju zaštitara na Hipodromu, mi, zaposlenici ustanove, prisiljavani smo od Koste Kostanjevića, na izravan i neizravan način, da ovjeravamo lažne fakture za nepostojeće zaštitare. To je trajalo punih deset mjeseci, a radi se o stotinama zaštitara u tri smjene za čuvanje Hipodroma. Cijela akcija izvlačenja novca preko nepostojećih zaštitara za nepostojeće usluge bila je najavljena od strane Tomislava Tomaševića osobno pred novinarima 24.11.2023. godine. On je odobrio našoj ustanovi milijune kuna iz gradskog proračuna za 2024. godinu kako bi ih Kosta Kostanjević uplatio zaštitarskoj firmi koja je navodno deset mjeseci, u tri smjene, s tisućama zaštitara, čuvala Hipodrom. To ne odgovara stvarnoj situaciji. Na taj je način iz gradskog proračuna ukradeno više od 2.000.000 eura.

Da su zajedno, Kosta Kostanjević i Tomislav Tomašević, odgovorni za ovu pljačku, nepobitno dokazuje činjenica da je Tomašević osobno, sa svojim zamjenikom Lukom Korlaetom, 24.11.2023. godine najavio „uvođenje reda na Hipodromu“. Tomašević je tada doznačio više milijuna eura iz gradskog proračuna našoj ustanovi za „osiguranje deložacije“. Bez tih sredstava iz proračuna, Kosta Kostanjević ne bi imao čime platiti nepostojeće zaštitare. Ukratko, Kosta Kostanjević i Tomislav Tomašević su zajedno izvukli više od dva milijuna eura za nepostojeću uslugu, temeljeći to na lažnim računima.

Nadalje, Kosta Kostanjević je prva dva mjeseca „čuvanja Hipodroma“ gotovo 700.000,00 eura plaćao cesijom preko tvrtke ASAP POSSUM s jednim zaposlenim. Nakon treće cesije u iznosu od 389.565,63 eura, odustali su zbog straha da su otkriveni, pa su taj iznos za nepostojeće zaštitare platili izravno EUROLEX-u. Naravno, nije bilo stotine zaštitara, a sve je bila prevara koja je služila za izvlačenje javnog novca u privatne džepove.

Hipodrom je objekt omeđen sa svih strana gustim ogradama visokim preko 2 metra, s redovnim zaštitarima koji čuvaju objekt. Stoga je nejasno kakvu su to vojsku očekivali, koja bi trebala nasrnuti preko visoke ograde ili da će konji preskočiti ogradu Hipodroma. Nijedan zaštitar iz tih navodno stotina, koji su radili na Hipodromu, nije bio naveden imenom i prezimenom, što je bila dužnost zaštitarske tvrtke i Ustanove – da o tome redovno vode evidenciju, uz potpis zaštitara i ovjeru predstavnika Ustanove.

Iz svega navedenog i stanja na terenu jasno je da su po Hipodromu prvih nekoliko dana paradirali Kostini hrvači, a nakon toga su, kao i prije „deložacije“, nekoliko zaštitara obilazili Hipodrom ili spavali u kućicama. Slična prevara događa se i na „Šalati“, ali o tome ćemo posebno.

Da ovu pljačku izvode zajedno Kosta, Tomašević i njihovi pokrovitelji, nema nikakve dileme! Mi smo višekratno pisali i upozoravali gradonačelnika Tomaševića na pljačke u Ustanovi. Međutim, ne samo da nije reagirao, nego smo nakon toga bili izloženi prijetnjama! Jasno je da naša nastojanja nisu urodila plodom jer su kriminalne radnje samo rasle, kao i proračunska sredstva za Ustanovu, koja su se pretakala u privatne džepove.

Iz toga možemo zaključiti da se izvlačenje novca iz Ustanove obavlja u „sinergiji“ Grada i Ustanove. Nakon naše zadnje kaznene prijave, Kosti je javnu podršku dao gradonačelnik Tomašević „druženjem“ u studenom 2024. godine, što je ovjekovječeno zajedničkom fotografijom. Gradonačelnik Tomašević je također zaustavio dolazak gradske revizije u Ustanovu, vjerojatno upozorivši Kostanjevića da su otkriveni. Uslijedila su tada naređenja Kostanja, zaposlenicima naše ustanove, da pokušaju falsificirati službenu dokumentaciju i „preknjiže“ te lažne fakture.

Mi u ustanovi i svi koji trebaju, spremni smo svjedočiti! Ne samo da imamo „duplo knjigovodstvo“, koje smo predali institucijama, već je i taj pokušaj sasvim proziran i uzaludan. Pokušali su retroaktivno „rasporediti“ te nepostojeće stotine zaštitara po drugim našim objektima, gdje također nisu bili, što znamo svi, uključujući i naše portire na svim lokacijama. Nakon preknjiženja, iz Eurolexa su donosili račune u vrećama kako bi ih uskladili s onim što je na konto karticama krivotvoreno.

Dana 26. travnja 2023. ponovno smo upozorili Gradonačelnika na nezakonitosti u prijedlogu izmjena Statuta Ustanove. Naši radnici koji su upozorili na nepravilnosti odmah su, očito, bili „prokazani“ od onih kojima su se obratili za pomoć te su bili degradirani smanjenjem koeficijenata, odnosno prijetnjom otkaza. Tada smo se ponovno uvjerili u bezuvjetnu podršku Tomaševića i vrha SDP-a njegovom djelovanju, te smo ponovo osjetili Kostinu politiku „Zastraši pa vladaj“.

To dokazuje i sljedeća javna demonstracija tog „koalicijskog“ interesnog klana: već 15. svibnja 2023., na dan stupanja na snagu pravilnika o sistematizaciji, predsjednik Skupštine Grada Zagreba, Joško Klisović, posjetio je ured ravnatelja Ustanove kako bi mu dao podršku protiv svih nas koji smo upozoravali na korupciju. Taj trenutak je također zabilježen zajedničkom fotografijom, koju su poslali nama zaposlenicima kako bi znali da je Kosta pod zaštitom.

Pitamo se – posjećuje li predsjednik Skupštine na isti način ravnatelje svih 360 ustanova Grada Zagreba?

Dana 14. prosinca 2023. obavijestili smo Gradonačelnika, ali i Luku Juroša, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te njegovu zamjenicu Kristinu Singer o nizu nezakonitosti i korupciji. Pozvali smo gradonačelnika Tomaševića da posjeti Dom sportova i našu Ustanovu i da se osobno uvjeri u razmjere kriminalnih radnji. Umjesto toga, gradonačelnik je višekratno dao javnu podršku Kosti Kostanjeviću, uključujući i nedavno na najavi obnove Doma sportova, gdje se također događa korupcija milijunskih razmjera.

Mi, zaposlenici, stalno, dosljedno i kontinuirano upozoravamo Gradonačelnika i njegove pročelnike te zamjenike pročelnika na sve nezakonitosti u upravljanju i vođenju poslovanja Ustanove. Pozivamo Gradonačelnika da na razini Grada imenuje posebnu reviziju koja će stručno ispitati pravo stanje stvari u našoj Ustanovi. Naglašavamo da je ranije revizija dolazila više puta godišnje i da su se redovito objavljivali registri ugovora na javnoj stranici."