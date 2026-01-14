Podignuta optužnica protiv poreznog inspektora iz Metkovića zbog primanja mita

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 22. svibnja 2025., pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1980., 1960.) zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem i pomaganja u trgovanju utjecajem.

Optužnicom se terete I. okr. - porezni inspektor Porezne uprave, Ispostave Metković, Područnog ureda Dubrovnik i II. okr. - vlasnik knjigovodstvenog servisa i knjigovođa jednog trgovačkog društva (dalje: TD) sa sjedištem u Metkoviću.

USKOK ih tereti da su u razdoblju od 7. travnja do 21. svibnja 2025. u Metkoviću, nakon što su odgovorna osoba TD-a i II. okr. obaviješteni o rezultatima poreznog nadzora koji je u TD-u provodila Služba za nadzor Područnog ureda Dubrovnik odnosno o utvrđenim nepravilnostima te novoutvrđenim obvezama PDV-a od 1.534.153,77 eura te nakon što je II. okr. s rezultatima tog nadzora upoznao I. okr., dogovorili da II. okr. odgovornoj osobi TD-a ponudi angažman I. okr. kao osobe koja za novčanu nagradu može riješiti nastalu situaciju.

Ponudio da će riješiti problem za nagradu

Sukladno tom dogovoru, II. okr. je 24. travnja 2025. odgovornoj osobi TD-a rekao da ima osobu koja mu za novčanu nagradu može osigurati da vezano za utvrđene nepravilnosti ne dođe do podnošenja kaznene prijave te da u međuvremenu putem fiktivnih ulaznih računa TD dovede do likvidacije kako bi se izbjeglo plaćanje utvrđene porezne obveze.

Nadalje je II. okr. odgovornu osobu TD-a upoznao s I. okr. koji mu je, prikazujući se kao osoba koja ima utjecaj i kontakte prema nadležnim kolegama iz sustava Porezne uprave, predočio da mu za novčanu nagradu od 93.000,00 eura može osigurati da ne bude kazneno prijavljen. Zatim je, preko II. okr., kontinuirano pozivima vršen pritisak na odgovornu osobu TD-a da pribavi traženi novac i realizira isplatu, nakon čega je 21. svibnja 2025. u prostorijama knjigovodstvenog servisa u Metkoviću I. okr., uz prisustvo II. okr., od odgovorne osobe TD-a primio 93.000,00 eura na ime nagrade za poduzimanje obećanih radnji.

