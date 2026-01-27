Počeli su žestoko! Kekin: 'Može vas biti stid!'; Jandroković: 'Vas može biti stid!'

Ovotjedno zasjedanje Sabora počelo je žustrom raspravom Ivane Kekin (Možemo!), koja je vladajuće prozvala zbog isplate "stotina milijuna eura svojim pajdašima", privatnim poliklinikama, a u raspravu su se uključili prozvani predsjednik Sabora Gordan Jandroković i HDZ-ovci, stavivši fokus na afere u Zagrebu, gdje je na vlasti Možemo.

"U Hrvatskoj se desetljećima novac iz javnog zdravstva seli na račun privatnika - primjerice, Medikol dobiva stotine milijuna eura, najviše u vrijeme Plenkovića, jer u javnom zdravstvu nemamo dovoljno PET-CT mašina", istaknula je Kekin za saborskom govornicom, iznoseći stajalište na slobodnu temu.

Navela je kako je u javnom zdravstvu potrebno pet PET-CT uređaja, a da ih imamo samo dva. "Jedan uređaj košta 2,8 milijuna eura, trebaju nam još tri, dakle manje od devet milijuna eura, dok je HZZO prošle godine Medikolu isplatio više od 20 milijuna eura, za ovu je godinu isplanirano isto toliko, a tu su još i radiokirurgija Dragana Schwarza i Dragan Primorac", kazala je.

Upitala je vladajuće je li im normalno da "nemamo mašine koji se mogu osigurati za iznos koji isplate svojim pajdašima doslovce u par mjeseci" te da se isplaćuju deseci milijuna eura dok onkološki pacijenti "životare s niti 400 eura naknade".

Kekin: Može vas biti stid, Jandroković: Vas može biti stid

Svojim izlaganjem potaknula je HDZ-ove zastupnike na dizanje pločice s povredom Poslovnika, a u žustru raspravu uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Je li normalno da se iz gradskih domova zdravlja u Zagrebu izvlače novci od strane dužnosnika koje ste vi postavili", uzvratio je protupitanjem Jandroković, a Kekin istaknula kako je njezina stranka, koja je na vlasti, nepravilnosti u Domu zdravlja Istok, čim ih je uočila, prijavila DORH-u.

"Razumijem vašu nervozu jer se poredak korupcije iz dana u dan u Zagrebu povećava, ali iznosite neistinite. Kažete da ste vi upozorili DORH, a iz DORH-a su se javno očitovali da su pokrenuli izvide prije nego što ste vi nešto uputili. Tko o čemu, Možemo! o poštenju", poručili su HDZ-ovi zastupnici Nikola Mažar i Josip Đakić.

Kekin im je poručila da ih može "biti stid" jer legalnim putem "iskrcavaju" milijune eura Medikolu dok "naši pacijenti umiru ranije od europskog prosjeka i žive s jadnih niti 400 eura mjesečno".

"Vas može biti stid s obzirom na jeftine kvadrate iz Istre, na ono što se radi u domovima zdravlja, na Hipodromu i tako dalje", poručio je Jandroković zastupnici.

Mostov Marin Miletić upitao je je li normalno da ministarstvo kulture suprugu zastupnice Kekin daje sto tisuća eura da pjeva, a "okupi otprilike jedan, jedan i pol autobusa" ljudi na svojim koncertima te pozvao Možemo! da dio sredstava koji daje udrugama, a "koje propagiraju nakaradnu rodnu ideologiju", usmjere u zdravstvo.

SDP: Plenković povlači sve više štetnih poteza

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je premijera Andreja Plenkovića koji, naglašava, iz dana u dan "povlači sve više pogrešnih i štetnih poteza" te ponekad djeluje kao da je izgubio dodir sa stvarnošću. U tom se smislu dotakao i vraćanja Tomislava Ćorića u Vladu na poziciju potpredsjednika i ministra financija.

"Izbor novog ministra financija izaziva, blago rečeno, čuđenje. Ovdje nije ključno ime, nego način na koji Plenković vodi Vladu. Za novog ministra predlaže reciklažu, osobu koja je bila tri puta ministar, koja nema tako dobar 'background' i za kojeg kaže da je njegov osobni izbor, a podsjetit ću da su njegov osobni izbor bili i Gabrijela Žalac i Vili Beroš", istaknuo je.

Upitao je HDZ-ovce govori li taj izbor da nemaju više kadrova za dužnosničke pozicije.

Što se tiče vanjske politike i pozivnice američkog predsjednika Donalda Trumpa za priključenje Hrvatske u Odbor za mir, predsjednik SDP-a istaknuo je kako su Trumpa brojni čelnici odmah odbili dok Plenković izvodi "političku predstavu".

"Slovio je kao veliki europejac, a danas vodi politiku koja koketira s ekstremizmom koju je optužio za napad na Banske dvore. Njegovi su rezultati loši, nema rješenja za sigurnost RH, zapustio je bilateralne odnose sa susjednim zemljama i pretvorio nas u beznačajnog igrača koji, umjesto da sjedi za stolom, poslužuje interese velikih sila", rekao je.

Hajdaš Dončić naglasio je kako bi Hrvatska trebala biti najbolji partner zemljama u susjedstvu, a da je Plenković tu ulogu prepustio Srbiji. "No sreća je da se SDP-ov europarlamentarac Picula jasno postavio prema Srbiji, zbog čega ga stalno napadaju srpski nacionalisti, a Plenković o tome šuti. Pokazuje da se boji ili se ne zna postaviti prema tzv. političkim bullyjima poput Vučića i njemu sličnima", dodao je.

Hrvoje Zekanović u ime Kluba HDZ-a ustvrdio je kako teme kojima se SDP bavi, poput inicijativa o Arktiku, sve govori o toj stranci.

Kajtazi i Pupovac: Žrtava holokausta i tog zločina treba se sjećati svakog dana

Govoreći o Danu sjećanja na žrtve holokausta, zastupnici nacionalnih manjina Veljko Kajtazi i Milorad Pupovac (SDSS) naglasili su kako se toga zločina treba sjećati svakog dana. Sjećanje na holokaust nije samo čin pijeteta, nego test današnje savjesti i odnosa prema svijetu u kojem živimo, kazao je Kajtazi.

"Žrtve nisu bili samo Židovi nego i druge etničke zajednice, kao i Romi, i važno je da danas u RH govorimo o tim zločina jasno, odgovorno i bez relativizacije. Kao Rom, hrvatski građanin i saborski zastupnik danas se slobodno obraćam u Saboru, to je dokaz da pokušaj brisanja povijesti nije uspio, ali to nije jamstvo da se takvi pokušaji ne mogu ponoviti, zato je naša odgovornost da se zaboravu suprotstavimo obranom ljudskih prava i jačanjem demokratskih institucija", naglasio je.

Pupovac se osvrnuo na uvodni govor predsjednika Sabora vezan uz holokaust, ocijenivši ih "lijepima", ali istovremeno podsjetio na ružne riječi izgovorene u Saboru, a koje su izgovarali upravo oni koji su jučer kod spomenika Mojsiju položili vijenac i koji su pozdravljali pozdravom "koji je sraman i nedopustiv u sabornici" te i dalje "kidišu" na manjine, "naročito srpsku". Svakoga dana, istaknuo je, treba braniti vrijednosti moderne Europe u kojoj nitko neće biti višak i u kojoj će svi biti ravnopravni i jednaki. Uputio je poruku građanima srpske nacionalnosti, ali i stranci vladajuće koalicije.

"Pravoslavni Srbi na današnji dan slave svoj važan praznik svetog Save, ove godine većina društava obilježava ga na miru i to je na čast općinama, gradovima, cijeloj državi, svima koji podržavaju toleranciju i to stvara odgovornost kod građana srpske nacionalnosti da poštuju sredine u kojima žive i doprinose napretku zajedničke zemlje Hrvatske, ali ne služi na čast onima koji su u nekim općinama trgali plakate i strankama u vladajućoj koaliciji čiji ogranci pozivaju na zabranu", rekao je.

Nakon prosvjeda u organizaciji A-HSP-a ispred stana zastupnice GLAS-a Anke Mrak Taritaš ovog vikenda, ova je zastupnica najavila kako će u Saboru pokrenuti inicijativu zakonske zabrane prosvjedovanja ispred privatnih stanova i kuća. "Prosvjeduje se ispred institucija, a ne pred vratima gdje žive djeca i gdje poruka više nije politička nego osobna i prijeteća", kazala je.

