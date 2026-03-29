Struja se nakon dva dana vratila u dvije hrvatske općine: 'Došao je signal, prosvijetlit ćemo'

Načelnik Rakovice Mihovil Bićanić potvrdio je da se u nedjelju oko podneva struja vratila u više naselja, a kroz idućih nekoliko sati dostupna bi trebala biti većini općine.

"Došao je signal prije sat vremena. Struju je sada dobilo više naselja, a većina općine dobit će je kroz sat-dva", poručio je Bičanić.

Dodao je da će velika većina općine "prosvijetliti" do kraja dana. "Ostalo je opskrbiti zaseoke na sjeveru, no to bi trebalo biti riješeno danas, a sutradan ćemo očistiti nogostupe", izvijestio je Bićanić.

Podsjetimo, oko dvije tisuće stanovnika te općine, koja se nalazi u Karlovačkoj županiji, od petka ujutro bilo je bez isporuke električne energije zbog kvarova koje je uzrokovalo nevrijeme. Bićanić je u subotu poslijepodne istaknuo da su svi na terenu te da se doslovno ide od stupa do stupa i traži kvar.

Dobre vijesti i za Plitvička Jezera

U identičnim problemima nalazili su se i stanovnici Plitvičkih Jezera u Ličkoj-senjskoj županiji, a načelnik te općine Hrvoje Matejčić u nedjelju rano poslijepodne izjavio je da je 99 posto kvarova na elektrodistribuciji koji su nastali uslijed nevremena proteklih dana riješeno i da je preostalo osigurati opskrbu za još najviše dvadeset kuća, od kojih su neke prazne.

Dodao je i da će za njih biti osigurana isporuka električne energije do kraja nedjelje, a riječ je o selima Rodić Draga, Matovinska Lisina i Sertić Poljana. "Probija se kroz Matovinsku Lisinu do telekomunikacijskog odašiljača, da se otklone kvarovi", kazao je Matejčić za Hinu.

Sve su ceste na području općine prohodne, nastavio je. "Probili smo se do svih sela i sva su u komunikaciji", dodao je Matejčić, a tamo je bilo palo i do 80 centimetara snijega.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan koji Zagreb neće zaboraviti: 'Prestrašno je bilo. Ovo se ne pamti'