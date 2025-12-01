Plenković o antifašistima i Hipodromu: 'Teza je fabricirana, a Možemo nije nikakva nevina stranka'

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a u ponedjeljak, oglasio se predsjednik ove stranke i premijer Andrej Plenković.

Nakon što se pohvalio državnim proračunom, premijer se osvrnuo na antifašističke marševe u većim gradovima, ocijenivši kako je teza o fašizmu, 'potpuno fabricirana'.

"Pratili smo prosvjed, koji je, kao što smo vidjeli, iako nazvan da je protiv fašizma, rekao bih da je to fabricirana teza. Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti iza kojih parola stoje oni koji umišljaju da je Hrvatska u fazi povijesnog revizionizma i ustaštva", rekao je Plenković.

'HDZ je brana normalnoj Hrvatskoj'

"Pozicija HDZ-a svo ovo vrijeme jedina istinska prava i zrela pozicija je da smo zadnja brana normalnoj Hrvatskoj. Hrvatskoj koja se protivi možda i nekim minornim akterima koji bi htjeli revitalizaciju NDH, ali to nije bitno i relevantno u današnjem društvu. Još više se protivimo ovima koji bi se recentno vraćali u balkanske, jugoslavenske okvire i to kroz ove prosvjede koje smo vidjeli jučer", dodao je.

"Meni je nedjelja dan za djecu, bila je prva nedjelja dočašća, spremamo se u Rim, pa nisam gledao sve. Vidio sam danas parole i moja poruka je jednostavna, treba gledati tko iza čega stoji i što zagovara. Tko to podržava, sretno mu bilo. Mi ne dijelimo to, veliki dio tih poruka osuđujemo", kazao je Plenković.

Premijer je komentirao i aferu Hipodrom, odnosno način na koji je Možemo reagirao.

"Prvo bih ih pozvao neka osude poruke s jučerašnjih marševa, koje nemaju veze s temeljima Ustava. Koliko čujem, neki od njih su šetali u povorkama. Što se tiče optužnica u aferi Hipodrom, htio bih to usporediti s ovim što se veže za Mikulića. Iznosi su ovdje podosta veći. Možemo kao strana koja najčešće skače na sve te teme očito ima veliki broj aktera koji pokazuju da Možemo nije nikakva nevina stranka. Imaju ljude koji su skloni korupcijskim aferama. Čistunstvo ne postoji, samo politička bitka."

