Plenković, Milanović i Jandroković poslali snažne poruke ženama za 8. mart

Predsjednik RH Zoran Milanović uputio je u subotu čestitku svim ženama u Hrvatskoj u povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, istaknuvši kako u Hrvatsko, kakvom je vidi i želi, ne smije biti društvenih, statusnih ili materijalnih razlika u položaju žena i muškaraca.

"U povodu Međunarodnog dana žena, koji se danas obilježava diljem svijeta, pa tako i u našem domovini, upućujem čestitku svim hrvatskim ženama. Dan žena je prilika da - ne samo simbolički već i stvarno i iskreno - pokažemo poštovanje i zahvalnost svim ženama u našim obiteljima, našim prijateljicama i kolegicama, ali i svim ženama koje su naše društvo činile i čine boljim i naprednijim", objavio je predsjednik Republike Milanović na mreži X.

"U Hrvatsko, kakvom je ja vidim i želim da bude", dodao je, "ne smije biti društvenih, statusnih ili materijalnih razlika u položaju žena i muškaraca".

"Ako svi koji se zalažu i bore za smanjivanje i ukidanje tih razlika - kojih još uvijek, nažalost, ima - imaju i imat će moju podršku. Puna ravnopravnost i jednak položaj žena u društvu moraju biti zajednički cilj, jer jedino tako ćemo ga i dostići", naveo je predsjednik Milanović u povodu Međunarodnog dana žena.

Plenković čestitao Međunarodni dan žena: Vi ste pokretač, oslonac i snaga

Premijer Andrej Plenković uputio je čestitku svim ženama u Hrvatskoj u povodu Međunarodnog dana žena - 8. ožujka, istaknuvši kako su one pokretač, oslonac i snaga, a doprinos žena društvu je nemjerljiv, te da će Vlada raditi na još većoj ravnopravnost i jačanju položaja žena na tržištu rada.

"Svim dragim sugrađankama, uime Vlade od srca čestitam Međunarodni dan žena! Vi ste pokretač, oslonac i snaga. A vaš doprinos nemjerljiv je u svim područjima društvenog života, osobito u obitelji.

Odlučni smo raditi za još veću ravnopravnost, te ćemo i dalje jačati položaj žena na tržištu rada, smanjivati razlike u plaćama i mirovinama te štititi žene od nasilja", obavio je predsjednik Vlade RH Plenkoviću na mreži X u povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka.

Jandroković: Međunarodni dan žena snažno podsjeća na dragocjen doprinos žena svijetu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku svim ženama u Hrvatskoj u povodu Međunarodnog dana žena - 8. ožujka, istaknuvši kako nas taj dan snažno podsjeća na to koliko je dragocjen sveukupni doprinos žena svijetu u kojem živimo.

"Uime Hrvatskog sabora i osobno svim ženama u Hrvatskoj želim sretan Međunarodni dan žena. Osmi ožujka svake godine snažno nas podsjeća na to koliko je dragocjen sveukupni doprinos žena svijetu u kojem živimo. One to svakodnevno svjedoče svojim vrijednim angažmanom u svim djelatnostima kojima se bave, svojom kreativnošću, trudom i posvećenošću, kao i svojom nesebičnošću i ljubavlju. Tako nam ujedno dokazuju i koliko je nepravedno i duboko pogrešno to što su kroz povijest bile zakinute za bilo koje pravo", naveo je predsjednik Sabora Jandoković, priopćeno je u subotu iz Hrvatskog sabora.

Ističe kako je na današnji dan stoga posebno važno odati počast svim onim hrabrim ženama koje se nisu libile podnijeti ni najveću osobnu žrtvu boreći se za ono što im potpuno nedvosmisleno pripada - za vlastita politička, socijalna i gospodarska prava.

"Sve što su u konačnici ostvarile nikada ne smijemo uzeti zdravo za gotovo, nego zajednički raditi na punoj afirmaciji njihovih postignuća. Pritom je vrlo važno voditi računa i o odgovarajućoj ravnoteži između poslovnog i obiteljskog života, ne zaboravljajući na presudnu ulogu žena kao majki i čvrstih uporišta naših obitelji", naveo je Jandoković.

"Na tom putu prema punoj ravnopravnosti ne smijemo posustati, dokle god postoji i najmanja sumnja u jednaku vrijednost, jednaka prava i jednako presudnu ulogu žena i muškaraca u cjelokupnom napretku svijeta u kojem živimo", dodao je predsjednik Sabora pozivajući sve dionike našeg društva da tomu daju svoj obol, još jednom.

