Bizarno, smiješno ili uvredljivo? Muzej na Dan žena - o celulitu!

Dok se žene i nakon toliko godina bore za jednakost, u Muzeju grada Rijeke misle da je na Dan žena najvažnije boriti se protiv celulita. Na radionicu Adio celulit, pozvali su i putem društvenih mreža. Iako mjesta više nema, u komentarima i muškarci i žene pišu da je takvo što sramotno.

Riječanka Alma kaže da je to nepotrebno: "Toliko bitnih stvari za ovaj dan ima, vezano za slobode i prava žena"

Njezin sugrađanin Marko smatra da je muzej sa svojim idejom potpuno promašio: "Mislim da su trebali malo drukčije se posvetit ženama"

Muzej: 'Nije riječ o seksizmu'

Iz Muzeja odgovaraju da nisu ništa loše mislili i da nije riječ o seksizmu. "Ako to tako netko vidi meni je žao, to sigurno nije neka naša intencija, ali ponavljam, žene su same odabrale ovu radionicu. Prema tome, to je njihova odluka i mi njihovu odluku poštujemo", kazao je glasnogovornik muzeja Velid Đekić.

Ministarstvo kulture se ograđuje - poručuju da je za edukativne programe Muzeju grada Rijeke odobreno ukupno 1500 eura, ali da ondje nije navedeno ništa vezano uz celulit.

A za Dan žena će se marširati i na riječkom noćnom maršu. Jedna od organizatorica poručuje - muzej bi trebao biti mjesto obrazovanja.

Dan borbe, a ne dan tretmana

"Znamo da u Rijeci postoji dugačka povijest snažnih žena i veoma revolucionarnih djela koja se tiču ravnopravnosti. I onda je dosta bizarno da su se oni odučili na taj nekakav najlakši put, koji je vezan uz šećer, jer je to, evo, bivša Palača šećerane", kaže Marinella Matejčić, aktivistica za ženska prava.

Riječanka Adriana kaže: "Od svega što su mogli napraviti taj dan, nekakve radionice i druženja, oni naprave za celulit. Smiješno"

Za neke dobro došla radionica o celulitu, druge je razljutila. S obzirom na loše komentare u muzeju bi mogla biti prva i posljednja.

