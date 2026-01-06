Plenković čestitao Božić pravoslavnim vjernicima: 'Važnije je nego ikada njegovati partnerstvo'

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, naglasivši kako je danas važnije nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

„Radosni blagdan Isusovog rođenja prigoda je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je cijeli svijet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske", stoji u čestitki.

Mir Božji, Hristos se rodi!

Plenković je poželio pravoslavcima da im duh najradosnijeg kršćanskog blagdana podari snage za sve buduće izazove, a domove ispuni zdravljem, ljubavlju i veseljem.

"Uime Vlade Republike Hrvatske i osobno, svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, želim radostan i blagoslovljen Božić sa željom da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima. Mir Božji, Hristos se rodi!“, stoji na kraju čestitke premijera Andreja Plenkovića.

