FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'HRISTOS SE RODI!' /

Plenković čestitao Božić pravoslavnim vjernicima: 'Važnije je nego ikada njegovati partnerstvo'

Plenković čestitao Božić pravoslavnim vjernicima: 'Važnije je nego ikada njegovati partnerstvo'
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell, Ilustracija

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru

6.1.2026.
10:51
Hina
Davor Puklavec/pixsell, Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Premijer Andrej Plenković uputio je u utorak čestitku vjernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru, naglasivši kako je danas važnije nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske.

„Radosni blagdan Isusovog rođenja prigoda je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je cijeli svijet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada njegovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske", stoji u čestitki.

Mir Božji, Hristos se rodi!

Plenković je poželio pravoslavcima da im duh najradosnijeg kršćanskog blagdana podari snage za sve buduće izazove, a domove ispuni zdravljem, ljubavlju i veseljem.

"Uime Vlade Republike Hrvatske i osobno, svim pravoslavnim vjernicama i vjernicima, želim radostan i blagoslovljen Božić sa željom da ga provedete u miru i zajedništvu sa svojim bližnjima. Mir Božji, Hristos se rodi!“, stoji na kraju čestitke premijera Andreja Plenkovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković otkrio planove Vlade za iduću godinu: 'Borit ćemo se za veći standard građana'

Andrej PlenkovićPravoslavni BožićJulijanski Kalendar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'HRISTOS SE RODI!' /
Plenković čestitao Božić pravoslavnim vjernicima: 'Važnije je nego ikada njegovati partnerstvo'