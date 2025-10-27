Pilot HRZ iz filmske špijunaže pušten iz pritvora, ali ne i Kosovarka: Jedan svjedok još uvijek nije ispitan

Hrvatskom vojnom pilotu helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J.I. iz Splita ukinut je istražni zatvor, a njegova djevojka A.M. iz Kosovske Mitrovice još je u pritvoru, doznaju 24sata sa Županijskog suda u Splitu.

"J.I. je ukinut istražni zatvor te su mu određene mjere opreza, dok će se sutra odlučivati o daljnjem trajanju istražnog zatvora za okrivljenu A.M.", odgovorili su sa suda.

Isto tako, potvrđeno je kako je riječ o mjeri opreza zabrane uspostavljanja kontakta s jednim od svjedoka, koji još uvijek nije ispitan. Ministarstvo obrane ranije je potvrdilo informaciju kako je pilot nakon incidenta udaljen iz vojske.

Uhićeni ljetos na Visu

Podsjetimo, vojni pilot HRZ-a i njegova djevojka, državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice, uhićeni su krajem srpnja zbog sumnje na špijunažu u korist Srbije.

Postupak protiv njih ​vodi civilna i vojna policija, ​te Europol​, a sumnja se da je vojni pilot ​J.I. odavao tajne partnerici​ A.M. nakon čega ih je ona slala Srpskoj listi.

Nakon ​što su krajem srpnja uhićeni na Visu, gdje su bili na godišnjem odmoru, pilot je bio pušten na slobodu, dok je ​njegova partnerica dobila rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.

Detalji filmske špijunaže

​Istražitelji​ su u međuvremenu provjer​om njihov​ih mobiln​ih uređaj​a i komunikacij​e pronašli​ kompromitirajuće poruke​ nakon čega su ih osumnjič​ili za međunarodnu špijunažu.​

Privedena žena navodno radi za njemačku organizaciju​ i kazneno je prijavljena zbog prikupljanja podataka koje joj je tijekom posljednje tri godine davao splitski ​vojni pilot​ koji je jedno vrijeme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu KFOR-a.

​Sumnja se da su njih dvoje preko WhatsAppa izmjenjivali poruke u kojima joj je on prenosio povjerljive podatke o kretanju i planovima snaga KFOR-a vezanim uz situaciju na sjeveru Kosova, a ona ih je potom dalje prenosila čelnim ljudima stranke Srpska lista te čak i jednom novinaru poznate međunarodne novinske agencije.​

Radilo se o kretanju Srba na sjeveru Kosova od kraja 2022. godine, o kretanju postrojbi KFOR- a, ali i o brojnim drugim pojedinostima.

Srpska lista politička je stranka srpske zajednice u Republici Kosovo i te je usko povezana s Vladom Republike Srbije, koju predvode Srpska napredna stranka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

