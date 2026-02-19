FREEMAIL
SIGURNOSNI INCIDENT /

Petrokemija pod napadom hakera: 'Došlo je do poteškoća u poslovanju'

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Petrokemija zasad ne može procijeniti kada će informacijski sustav u potpunosti biti obnovljen

19.2.2026.
12:03
Hina
Nikola Cutuk/PIXSELL
Kutinska Petrokemija izvijestila je u četvrtak da je zbog sigurnosnog incidenta u dijelu informacijskog sustava došlo do poteškoća u komunikaciji i poslovanju, no proizvodni procesi odvijaju se neometano.

Iz kompanije navode kako su odmah aktivirani sigurnosni protokoli te su angažirani vanjski stručnjaci radi analize i otklanjanja problema. Dodaju da situacija ne utječe na proizvodnju niti na kvalitetu usluga.

Petrokemija zasad ne može procijeniti kada će informacijski sustav u potpunosti biti obnovljen, ali poručuje da će javnost pravodobno obavještavati o daljnjim koracima.

