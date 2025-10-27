Pao potpis o suradnji Hrvatske i Ukrajine: Evo što je Anušić dogovorio

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić u ponedjeljak je u Kijevu s ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom potpisao pismo namjere o zajedničkoj proizvodnji naoružanja, priopćilo je ministarstvo obrane (MORH).

Anušić je u Kijevu Ukrajini poručio da je Hrvatska "razumije kroz što prolazi” jer je i ona prošla kroz "ratnu kalvariju”.

"Svojom borbom i otporom držite rat dalje od granica Europske unije i iz tog razloga Europska unija kao i Hrvatska trebaju podržavati Ukrajinu jer ukrajinski narod praktički vodi borbu za cijelu Europu”, nastavio je ministar.

U Kijevu sam održao bilateralni sastanak s ukrajinskim ministrom obrane @Denys_Shmyhal. Izrazio sam snažnu podršku ukrajinskom narodu i hrabrim ukrajinskim borcima u njihovoj borbi za slobodu, neovisnost i demokraciju. @VladaRH od samog početka ruske agresije pruža potporu… pic.twitter.com/mZwXt6KDaZ — Ivan Anušić (@ivananusic12) October 27, 2025

Što je potpisano?

Anušić i Šmihal potpisali su 'Pismo namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ukrajine' o suradnji i zajedničkim projektima dvaju obrambenih industrija, priopćio je MORH.

Slična pisma namjere u sklopu programa potpore ukrajinskoj obrambenoj industriji pod nazivom 'Build with Ukraine' Ukrajina je već potpisala s određenim članicama Europske unije, stoji u priopćenju.

Ministarstva dviju država u tom pravno neobvezujućem dokumentu ističu da je "sigurnost Ukrajine neizostavni dio sigurnosti Europe" te da je "izgradnja otpornih lanaca opskrbe, kao i mobiliziranje obrambene industrije, presudno za oba sudionika".

