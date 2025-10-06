PANIKA U ZAGREBU /

Muškarac s puškom stajao na stanici: Ljudi se razbježali, a on ušao u autobus

Muškarac s puškom stajao na stanici: Ljudi se razbježali, a on ušao u autobus
Foto: Patrik Macek/pixsell

Sve se dogodilo u poslijepodnevnim satima

6.10.2025.
18:19
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
Zagrepčane je u ponedjeljak uznemirio prizor kada je muškarac stajao na autobusnoj stanici na Aveniji Dubrovnik s puškom

Ljudi su se oko njega razbježali, navode 24sata, a on je potom ušao u autobus linije 219. Policija je potvrdila da se incident dogodio u 14.40 sati, priveli su 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku te slijedi kriminalističko istraživanje.

