FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIPREMITE SE /

Imamo popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima: Evo gdje po lijekove

Imamo popis dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima: Evo gdje po lijekove
×
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

Provjerite koje ljekarne su dežurne u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze

28.3.2026.
16:33
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

U nastavku pogledajte koje ljekarne rade u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalaze.

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Ljekarna ZEUS, adresa: Divka Budaka 17, Borongaj (okretište tramvaja)

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI 

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

Ljekarna Brajda, adresa: Krešimirova ulica 24

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU 

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park (Dom zdravlja) - Ljekarne Srce, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV

POGLEDAJTE VIDEO: Alarmantne brojke Hrvati piju više nego što misle, a posljedice mogu teške

Radno VrijemeRadno Vrijeme NedjeljomNeradne NedjeljeLjekarna
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike