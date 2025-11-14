Ovo je turski pilot koji je poginuo u nesreći kraj Senja: Prije dva mjeseca preživio pad aviona

U četvrtak poslijepodne turski zrakoplov Airtractor AT-802 srušio se i zapalio na području Krivog Puta kraj Senja. U avionu je bio samo pilot čije tijelo je pronađeno nakon što su vatrogasci ugasili požar. Turski mediji objavili su da je riječ o pilotu Hasanu Baharu (45).

ZTC je potvrdio za RTL Danas da su dva Airtractora išla kod njih na bojanje, trebali su doći u srijedu, ali zbog magle nisu uspjeli doći do Zagreba pa su sletjeli u Rijeku. U četvrtak su odlučili nastaviti put. Zbog magle su se okrenuli. Jedan je sletio u zračnu luku na otoku Krku, a drugi nestao.

Avion, u vlasništvu turske Glavne uprave za šumarstvo, srušio se kraj Senja.

Na kući obješena turska zastava

Pilot Hasan Bahar poginuo je u nesreći. Guverner okruga Avcılar Orhan Burhan priopćio je vijest Baharovoj obitelji koja živi u Avcılaru. Nakon vijesti, na domu žrtve obješena je turska zastava.

Hasan Bahar ozlijeđen je u padu zrakoplova u Muğli 29. kolovoza ove godine. Spašen je i prevezen u bolnicu nakon što je avion za gašenje požara intervenirao u požaru u gradu Yatağanu, u turskoj provinciji Muğla.

Policajci iz Senja prvi su došli i potvrdili pad zrakoplova. Zatim su stigli vatrogasci koji su morali ugasiti požar na olupini. Zbog guste magle, očevid se očekuje u petak ujutro. Vatrogasci iz Senja dežurali su cijeli noć i ostat će na mjestu nesreće do dolaska istražitelja.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu priopćila je kako je o nesreći obaviještena odmah po događaju od strane OKC-MUP te pokreće sigurnosnu istragu.

