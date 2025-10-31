Ovo je najduži brod koji je ikada uplovio u Dubrovnik! Veći je čak i od nosača aviona

U grušku luku uplovio je danas kruzer MSC Fantasia koji je najduži brod koji je ikada uplovio u Dubrovnik, piše Dubrovački dnevnik.

Kako je objavio Ivo Batričević u grupi 'Dubrovnik nekad', to je najdulji brod, uz brodove blizance: MSC Splendida, MSC Divina i MSC Preziosa koji su također bili u Dubrovniku.

"Dug je 333,33 metra. Ipak veličina broda se računa u bruto tonaži pa je najveći po brutu ipak Norwegian Escape, ali je MSC Fantasia najduža vrsta plovila pa i od nosača aviona koji su bili na sidrištu pored Lokruma", objasnio je Batričević.

Kako izgleda pogledajte u videu koji je objavio Dubrovački dnevnik

