Ovo je najduži brod koji je ikada uplovio u Dubrovnik! Veći je čak i od nosača aviona

MSC Fantasia najduža je vrsta plovila pa i od nosača aviona koji su bili na sidrištu pored Lokruma
U grušku luku uplovio je danas kruzer MSC Fantasia koji je najduži brod koji je ikada uplovio u Dubrovnik, piše Dubrovački dnevnik.
Kako je objavio Ivo Batričević u grupi 'Dubrovnik nekad', to je najdulji brod, uz brodove blizance: MSC Splendida, MSC Divina i MSC Preziosa koji su također bili u Dubrovniku.
"Dug je 333,33 metra. Ipak veličina broda se računa u bruto tonaži pa je najveći po brutu ipak Norwegian Escape, ali je MSC Fantasia najduža vrsta plovila pa i od nosača aviona koji su bili na sidrištu pored Lokruma", objasnio je Batričević.
