Imamo novu aferu s otpadom? Kamioni mimo zabrane vozili na odlagalište, sve znaju DORH i policija

Kapaciteti odlagališta Totovec u Međimurju već su bili pri kraju, kada je gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o. odlučilo ograničiti dovoz otpada, kako bi se preostali prostor mogao sačuvati prvenstveno za potrebe javne usluge.

No, više od 20 tona otpada ipak je završilo na odlagalištu protivno odluci Uprave i internim procedurama, doznaje eMeđimurje.

Kamion jedne međimurske tvrtke krajem lipnja ove godine na odlagalište je dovezao 21,78 tona miješanog komunalnog otpada, koji je, prema navodima prijavitelja, prihvaćen bez vaganja i izdavanja računa.

Portal eMeđimurje je u posjedu dokumentacije i korespondencije između anonimnog prijavitelja i Uprave ČAKOM-a o nepravilnom odlaganju otpada na Totovcu.

Odgovor komunalne tvrtke

Iz ČAKOM-a potvrđuju da su nakon prijave proveli internu provjeru. Pregledane su evidencije i dokumentacija, obavljeni razgovori sa zaposlenicima te poduzete dodatne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Utvrđeno je da je zaposlenik postupio protivno odluci Uprave i internim procedurama. Zbog toga je protiv odgovorne osobe poduzeta odgovarajuća radnopravna mjera.

Prijavitelj je ČAKOM-u naknadno dostavio i dodatne navode, fotografije i podatke koji se odnose na druge događaje i druga razdoblja, a sve je uključeno u provjere koje su još u tijeku.

Uprava je provjeravala i navode o mogućoj povezanosti zaposlenika s pojedinim poslovnim subjektima, kao i tvrdnje o mogućim protuuslugama ili ostvarivanju osobne koristi.

Za sada, kažu, nemaju potvrdu takvih navoda. Također ističu da im nisu poznate okolnosti koje bi upućivale na povezanost tvrtki obuhvaćenih provjerama s Upravom ČAKOM-a.

Cijeli slučaj predan policiji i DORH-u

ČAKOM je cijeli predmet, s raspoloživom dokumentacijom i rezultatima dosadašnjih provjera, dostavio policiji i nadležnom državnom odvjetništvu.

Točna količina otpada obuhvaćena naknadnim prijavama, kao i eventualna financijska šteta za ČAKOM, još se utvrđuju. Ako se utvrdi da je Društvu nastala šteta, iz tvrtke poručuju da će poduzeti odgovarajuće radnje radi njezine naknade.

U odnosu na tvrtku koja je 27. lipnja dovezla otpad, ČAKOM navodi da prema tom poslovnom subjektu nije poduzimao posebne mjere, već je dokumentaciju i podatke o njegovu sudjelovanju dostavio nadležnim tijelima radi utvrđivanja svih okolnosti.

Prema informacijama eMeđimurja, anonimni prijavitelj dokumentaciju o navodnim nepravilnostima dostavio je i Državnom inspektoratu. Iz ČAKOM-a kažu da zasad nemaju službenu informaciju o tome da je nadzor pokrenut.

Napominju da je provjerama utvrđeno da se radi o dovozu miješanog komunalnog otpada te dijelom proizvodnog otpad te da nije utvrđeno da se radilo o opasnom otpadu.

ČAKOM zasad nije objavio identitet tvrtke koja je dovezla otpad niti zaposlenika koji ga je prihvatio. eMeđimurje raspolaže imenima uključenih tvrtki i djelatnika, no njihova imena zasad ne objavljuje budući da je predmet dostavljen policiji, državnom odvjetništvu i Državnom inspektoratu.