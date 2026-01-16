Osječanka otvorila vrata i skamenila se! Stručnjak poslao upozorenje: 'Ne približavajte se!'

Kad je izišla iz svoje kuće u Vinogradskoj ulici, Osječanka Ivana P. B. (podaci poznati redakciji SiB-a) šokirala se vidjevši ispred svojih vrata poveću lisicu! Šok je bio tim veći što je upravo htjela prošetati malo štene i što se prvi put otkako je prije dva mjeseca doselila u tu ulicu, susrela s ovom životinjom.

Foto: Vinogradske/sib.hr

“Skamenila sam se, jer sam se prisjetila života u Čepinu gdje se nije jednom dogodilo da je lisica potamanila kokoške. Kad sam otvorila vrata, lisica se digla i ukopala, no nakon što je susjed naišao automobilom, otišla je“, ispričala nam je Osječanka, rekavši da, srećom, nije došlo do bliskog susreta njezina psića i lisice.

Foto: Facebook Grupa Donji Grad Osijek D.g.o./ustupljena Fotografija Sib-u

Samo nekoliko dana kasnije u Crkvenoj ulici sugrađanina je iznenadio isti prizor. Sugrađanin je u Facebook grupi Donji grad Osijek D.G.O. objavio kako je lisica legla, nije se bojala ljudi, niti reagirala.

Upute građanima

I kako je i sam administrator Marin Sužnjević naglasio, ukoliko imaju potrebe, građani se trebaju obratiti veterinarskim službama, a iz jedne su za SiB.hr dali konkretne upute građanima.

Foto: Vinogradske/sib.hr

“Ako je moguće, lisici se ne treba približavati. Riječ je o životinji koja se plaši ljudi i uglavnom će pobjeći. Ne treba nipošto paničariti, već prijaviti nadležnim službama“, poručio je Hrvoje Kurevija, dr. veterine i voditelj veterinarske ambulante “Vetam“.

Kako je tzv. šumska, odnosno silvatična bjesnoća navodno iskorijenjena u Hrvatskoj, dodaje Kurevija, nema mjesta panici.

“Zimi su one u potrazi za hranom i vrlo je teško da će napasti čovjeka. Nemojte paničariti i ako želite, nazovite veterinare“, poručuje Kurevija.

