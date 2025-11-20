Rafalna paljba odjekivala Osijekom, šokirani ljudi zvali policiju: 'Podsjetilo me na rat'

Rafalna paljba odjekivala je osječkom četvrti Jug II u srijedu navečer i iznenadila građane, javlja SiB.hr.

"U prvi mah zvučalo je poput vatrometa, a onda sam shvatila da je nešto puno više. Trajalo je oko pola sata, odmah me podsjetilo na rat", ispričala je jedna Osječanka i dodala da se prestrašila.

Brojni građani otvorili su prozore i pokušali otkriti iz kojeg pravca pristižu pucnjevi. Mnogi su posegnuli za mobitelima i nazvali policiju i Centar 112 kako bi shvatili što se događa, navodi SiB.hr.

Vojna vježba

Djelatnik Centra 112 potvrdio je da je riječ o ranije najavljenoj vojnoj vježbi, odnosno aktivnostima vojske na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Podsjetimo, Ministarstvo obrane (MORH) građane je obavijestilo da se vježbe provode od 10. do 21. studenog i dodalo da se u tom razdoblju očekuje pojačano kretanje vojnih vozila te buka zbog helikopterskih aktivnosti i korištenja manevarskih vježbovnih sredstava.

