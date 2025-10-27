Osam članova HGSS-a spašavalo lovca kod Drniša: 'Primili smo poziv od njegova prijatelja...'

Šibenski HGSS-ovci uspješno su jučer odradili akciju spašavanja lovca u mjestu Gradac kod Drniša. Lovac čijem se prijatelju u lovu dogodila nesreća kontaktirao je u jutarnjim satima Centar 112, a oni su pak aktivirali HGGS.

"Tijekom lova u mjestu Gradac na skliskom terenu došlo je do pada njegovog kolege te je zadobio ozljedu skočnog zgloba desne noge, kazali su šibenskoj stanici HGSS-a", pojasnili su iz šibenskog HGSS-a.

Foto: Šibenski Hgss

Foto: Šibenski HGSS

Kako se lovac nije mogao samostalno kretati trebalo ga je spustiti do najbliže prometnice. "Na teren je odmah izašlo osam spašavatelja HGSS stanice Šibenik te su vrlo brzo došli do unesrećenog. Odmah su pristupili imobilizaciji te su nosilima transportirali unesrećenoga. Ubrzo su ga predali timu Hitne medicinske pomoći koji su ga zbrinuli i odveli na daljnje liječenje", rekli su iz HGSS-ovci Stanice Šibenik.

