ZAVRŠIO JE U BOLNICI /

Osam članova HGSS-a spašavalo lovca kod Drniša: 'Primili smo poziv od njegova prijatelja...'

Osam članova HGSS-a spašavalo lovca kod Drniša: 'Primili smo poziv od njegova prijatelja...'
×
Foto: Šibenski HGSS

HGSS-ovci su ga predali timu Hitne medicinske pomoći koji su ga zbrinuli i odveli na daljnje liječenje

27.10.2025.
13:13
danas.hr
Šibenski HGSS
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šibenski HGSS-ovci uspješno su jučer odradili akciju spašavanja lovca u mjestu Gradac kod Drniša. Lovac čijem se prijatelju u lovu dogodila nesreća kontaktirao je u jutarnjim satima Centar 112, a oni su pak aktivirali HGGS.    

"Tijekom lova u mjestu Gradac na skliskom terenu došlo je do pada njegovog kolege te je zadobio ozljedu skočnog zgloba desne noge, kazali su šibenskoj stanici HGSS-a", pojasnili su iz šibenskog HGSS-a.

Osam članova HGSS-a spašavalo lovca kod Drniša: 'Primili smo poziv od njegova prijatelja...'
Foto: Šibenski Hgss
Osam članova HGSS-a spašavalo lovca kod Drniša: 'Primili smo poziv od njegova prijatelja...'
Foto: Šibenski HGSS

Kako se lovac nije mogao samostalno kretati trebalo ga je spustiti do najbliže prometnice. "Na teren je odmah izašlo osam spašavatelja HGSS stanice Šibenik te su vrlo brzo došli do unesrećenog. Odmah su pristupili imobilizaciji te su nosilima transportirali unesrećenoga. Ubrzo su ga predali timu Hitne medicinske pomoći koji su ga zbrinuli i odveli na daljnje liječenje", rekli su iz HGSS-ovci Stanice Šibenik.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Bach HGSS-a: "Prešli smo nabujali potok sa sigurnosnim užetom i spasili planinare'

HgssšibenikLovacDrniš
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAVRŠIO JE U BOLNICI /
Osam članova HGSS-a spašavalo lovca kod Drniša: 'Primili smo poziv od njegova prijatelja...'