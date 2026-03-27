Orkanski vjetar odnio dio krova na školi u Zagrebu: Aktivirali dječje bazene za spas!

Olujno nevrijeme poharalo je kontinentalnu Hrvatsku, a posebno teško pogođen bio je Zagreb, gdje su zabilježeni gotovo nezapamćeni orkanski udari vjetra. Snažni naleti rušili su stabla, oštećivali vozila i nosili dijelove krovova, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu i ozbiljne poteškoće u prometu i svakodnevnom životu građana. Na terenu su stotine vatrogasaca i drugih službi koji neumorno rade na sanaciji posljedica i uklanjanju opasnosti.

Iz zagrebačke gradske uprave potvrđeno je da su značajna oštećenja pretrpjele i osnovne škole Remete, Tituš Brezovački i Markuševec. U Osnovnoj školi Remete vjetar je odnio dio krova, zbog čega je došlo do prokišnjavanja. Kako doznajemo sportska dvorana je potopljena i krov je odletio s druge strane pokraj igrališta. U sanaciju štete odmah su se uključili djelatnici škole, ali i roditelji, koji su zajedničkim snagama pokušali spriječiti dodatnu štetu. U školskoj sportskoj dvorani postavili su dječje bazene kako bi se zaštitio parket od vode koja prodire u unutrašnjost. Koliku je škola pretrpjela štetu došao se uvjeriti i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta danas je otkazana nastava u svim školama u Zagreb, dok dječji vrtići rade redovno, iako se roditeljima preporučuje da, ako mogu, djecu zadrže kod kuće. Nadležne službe i dalje prate situaciju te apeliraju na građane na oprez i da ne izlaze iz domova ako ne moraju dok se vremenske prilike u potpunosti ne smire.

