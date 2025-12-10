Zaiskrilo u Saboru, Hrvoje Zekanović ismijao oporbu: 'Zabili ste si autogol'

Saborski zastupnici oporbe izrazili su u srijedu dvojbu hoće li novi Zakon o gradnji doista pojednostaviti i ubrzati izdavanje građevinskih dozvola, a Hrvoje Zekanović u ime Kluba HDZ-a uzvratio im da nisu ni pročitali zakon i da pričaju o "ničemu".

"Oporba si je zabila autogol, tražili su pojedinačnu raspravu o svakom od tri predložena građevinsko- prostorna zakona, a pripremili su se samo za Zakon o prostornom uređenju, a ovaj nisu ni pročitali", kazao je Zekanović, referirajući se na glasanje na početku sjednice kada nije prošao prijedlog o objedinjeno raspravi o tri zakona.

"Oni o ovom zakonu pojma nemaju", ustvrdio je i naveo da predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić nije ni jednom riječju spomenuo zakon o kojem se raspravlja, a ostali govorili ni o ničemu, da zakon ne valja, ali bez toga što bi trebalo promijeniti. Najviše prigovora oporba je iznijela na proces izdavanja građevinskih dozvola.

Selak Raspudić (NZ): Ovim zakonom neće se postići brže dobivanje građevinskih dozvola

Marija Selak Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) poručila je da svi žele i nadaju se lakšem i bržem dobivanju građevinskih dozvola, ali da se to neće postići novim zakonom. Smatra da sustav nije olakšan, nego da se teret samo prenosi s referenata u graditeljstvu na leđa projektanata, da rade ono što su prethodno radila javno-pravna tijela. "Hoće li dozvole brže stizati, možda formalno, ali sam početak građenja će ostati jednak ili se produljiti", kazala je.

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) rekla je da je sličan sustav u kojem je projektant rješavao sve uvjete potrebne za izdavanje građevinske dozvole već postojao, pa se pokazalo da je za investitore bilo brže to raditi preko javnog ureda. "Sada se ponovno vraćamo na staro... uredi će smanjiti broj dana za izdavanje dozvole, ali za investitore se neće smanjiti".

I Jasenka Auguštan Pentek (Klub SDP-a) smatra da neće doći do pojednostavljenja i ubrzanja sustava gradnje ili jačeg nadzora, te da se čak otvara prostor za zloupotrebe i korupciju.

Slično drži i Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA KVARNERA i ISU-PIP-a) kojem je, uz ostalo, sporno izdavanje građevinske dozvole na temelju samo idejnog projekta za manje složene građevne, uz obvezu glavnog projekta po početku građenja. "Time se ništa ne ubrzava - dobiva se papir, ne dobiva mogućnost gradnje, ali od tog papira itekako mogu profitirati mešetari zemljištem", rekao je.

Marijana Puljak (Klub Centra i NPS) ocijenila je da novi Zakon o gradnji stvara nove iznimke i nesigurnosti, a Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) da centralizira odluke o ključnom resursu države. Problem je i u činjenici da zakon ne uspostavlja ni jedan mehanizam provjere, obvezan nadzor kvalitete radova, provjere materijala i slično, sve počiva na dobroj volji investitora i projektanata, dodao je Kujundžić.

Hajdaš Dončić (SDP): Vlast mora biti samosvjesna i u zakone ugraditi javni interes

Oporba je ustrajala na ocjeni da predloženi paket od tri građevinsko-prostorna zakona - o gradnji, o prostornom uređenju, te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu- nije dobro pripremljen i da ga treba povući iz procedure.

Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić naglasio je da izvršna vlast mora biti samosvjesna te u zakone ugraditi javni interes, posebice danas kada, kako je kazao, Hrvatska više nego ikada izložena globalizacijskim procesima i ulasku različitih fondova i investitora u nacionalnu ekonomiju. "Posljedica ovakvog nepromišljenog, pa čak i malo zlonamjernog procesa, je da će krovni zakon samo ubrzati negativnije društvene diobe hrvatskog prostora, osobito na lokalnoj razini", rekao je Hajdaš Dončić i dodao kako je to pitanje jednog dijela identiteta Hrvatske. "Spriječimo otimačinu zemljišta", poručio je predsjednik SDP-a.

Sandra Benčić (Klub Možemo!) izvijestila je da je njezina stranka pokrenula informativnu kampanju za građane o sva tri zakona, te da su dosad građani uputili više od 11 tisuća mailova zastupnicima većine da ne glasaju za njih. O Zakonu o gradnji kazala je da je nedovoljno pripremljen, nedovoljno usklađen sa stvarnošću, te da umjesto jasnih standarda donosi dodatne nejasnoće i rizike.

Lipovac-Pehar (DP): Zakon ubrzava postupke i povećava kvalitetu izgrađenog prostora

Predrag Štromar (Klub HNS-a i nezavisnih zastupnika) ponovio je stav Vlade kako je riječ o konkretnim i potrebnim zakonskim rješenjima koji uvode red u građevinski sektor i koji su usmjereni na uspostavu modernog, digitaliziranog i održivog sustava upravljanja prostorom i gradnjom.

Za sam Zakon o gradnji, istaknuo je da donosi višestruke koriti za sve sudionike u procesu gradnje, ubrzava postupke gradnje i jamči veću kvalitetu i sigurnost izgrađenih građevina. Isto misle i Dubravka Lipovac - Pehar (Klub Domovinskog pokreta), te Vladimir Bilek (Klub nacionalnih manjina). "Zakon donosi značajne i dugoočekivane promjene u području graditeljstva, svrha mu nije samo ubrzati postupke, nego i povećati sigurnost, transparentnost i kvalitetu izgrađenog prostora ", rekla je Lipovac-Pehar.

