Uoči najavljenog glasovanja za novog glavnog državnog odvjetnika u srijedu i dalje pljušte oporbene reakcije na druženja kandidata Ivana Turudića s osuđenicima i optuženicima, uz zahtjev da se umjesto o tome glasa o raspuštanju Hrvatskog sabora i ide na izbore.

"Andrej Plenković još je jednom pokazao izvanserijski talent za izbor kadrova, ali ovaj put je nadmašio i sam sebe. Informacija o intenzitetu odnosa Ivana Turudića s osobama protiv kojih se vode ozbiljni kazneni postupci spada u rubriku 'pa nije valjda'. Dražen Jelenić bio je razriješen s mjesta glavnog državnog odvjetnika zbog članstva u tajnoj organizaciji, ali ne znamo što o odnosima sa zločinačkim organizacijama misli struka", ustvrdio je u Saboru Arsen Bauk (SDP).

Bauk: 'HDZ-u je bitan samo njihov interes'

Naglasio je da bi tema zapravo trebali biti Andrej Plenković i HDZ.

U subotu su promptno, opširno i pomalo lepršavo na svojoj Facebook stranici postavili neka pitanja Zoranu Milanoviću, dok su jučer iz zimskog sna izašao samo Hrvoje Zekanović, a Predrag Štromar se nešto odrekao sam sebe, dok HDZ-a nema, istaknuo je Bauk.

Dodao je da stranka koja za sebe voli reći da je stožerna - šuti. Sada važu hoće li naštetiti HDZ-u, jer im nije bitan interes države nego samo njihov, kazao je.

'Treba biti glasanje o raspuštanju Hrvatskog sabora'

Kada se objave informacije SOA-e preko toga se prođe, a kada se objave informacije iz spisa, kaže, očito je malo veća panika.

Plenkoviću je stoga postavio niz pitanja, među ostalim, i je li kod predlaganja kandidata za glavnog državnog odvjetnika znao, uz druženje sa Zdravkom Mamićem, i za intenzitet odnosa s osumnjičenicom Josipom Rimac i uslugama koje su si međusobno radili. Riječ je o nevjerojatnoj premreženosti pravosudnih dužnosnika i dužnosnika izvršne vlasti.

"U srijedu treba biti glasanje o raspuštanju Hrvatskog sabora i nakon toga, novim izborima. Ako se kojim čudom desi da u srijedu bude glasanje o kandidatu za glavnog državnog odvjetnika, predsjednik moje stranke već je rekao što ćemo napraviti, kada budemo u prilici – smijenit ćemo Turudića", poručio je Bauk.

Benčić: 'Nadam se da će biti dovoljno razuma...'

"U slučaju da Plenković do sutra ne povuče kandidaturu Ivana Turudića podnijet ćemo zahtjeve Europskoj komisiji da istraži radi li se o povredi prava Europske unije i povredi ugovora o pristupanju Hrvatske EU, ako osoba s ovako narušenim integritetom dođe na funkciju glavnog državnog odvjetnika", najavila je Sandra Benčić (Možemo!).

To ćemo učiniti, dodala je, zato što je pitanje odnosa glavnog državnog odvjetnika i EPPO-a ključno pitanje za provedbu Europskog prava u Republici Hrvatskoj i nije svejedno je li glavni državni odvjetnik zaista neovisan i uživa li povjerenje javnosti jer to narušava i pitanje provedbe prava koju provodi EPPO.

Ključno je, naglašava, da Plenković protivno svim standardima EU, RH, Ustava i osnovnih demokratskih standarda na koje se on sam pozivao u 2020. godine kada je smjenjivao Jelenića, gura Turudića za glavnog državnog odvjetnika i to je samo i isključivo njegova odgovornost, što sve govori o njemu.

Zaista ne želim da Hrvatska postane slučaj na razini EU, a nadam se da to ne želi ni Plenković pa da će u HDZ-u biti dovoljno razuma da se ta kandidatura povuče, poručila je.

'Nije privatna stvar'

Što se tiče Turudućevih tvrdnji da je njegova prepiska s Rimac i prijateljevanje s Mamićem privatna stvar, kazala da je nije privatna stvar sastajanje s osobom pod jamčevinom nakon izlaska iz pritvora kada si sudac, ni sastajanje s državnom tajnicom koja u tom trenutku nije stranka ni u kojem postupku na sudu kojem ti predsjedavaš.

Nije privatna stvar, nastavlja, kada lažeš na saslušanju u parlamentu i općenito druženje s optuženicima kada se radi o ocjeni percepcije neovisnosti.

Visoki pravosudni dužnosnici, a posebno glavni državni odvjetnik, mora držati percepciju neovisnosti, poručila je, zaključivši da vladajući ustrajavaju na izboru Turudića da se spriječe istrage korupcijskih afera HDZ-a.

Petrov: 'S kim si, takav si'

"Svatko može sam birati s kojim ljudima će piti kavu, to je njegova sloboda, a vi u svojoj slobodi možete birati želite li s kriminalcima piti kavu. To je vaša sloboda, ali u trenutku kada izaberete piti kavu s kriminalcima i osuđenicima, onda nemate pravo biti glavni državni odvjetnik jer onda nemate povjerenje građana. Kraj priče, s kim si, takav si", kratko je komentirao Božo Petrov (Most).

Davor Nađi (Fokus) kazao je da je jasno da Turudić pred saborskim Odborom nije govorio istinu.

"Zbog ovog slučaja, ali i brojnih drugih, Fokus predlaže da se naprave izmjene Kaznenog zakona da se prije davanja iskaza pred Saborom i njegovim tijelima polaže zakletva, a da davanje lažnog iskaza bude kazneno djelo", najavio je.

Premijera je pozvao da odustane od Turudića i od lex AP te da se u Kazneni zakon uvrsti laganje pred Saborom, saborskim povjerenstvom i saborskim odborima kao kazneno djelo kako bi u budućnosti postojali alati za sankcioniranje takvog ponašanja.

Nađi: 'Problem je što on ne vidi u čemu je problem'

Osvrnuo se i na komentar Turudića nakon objavljivanja poruka, koji je zapitao 'u čemu je problem'.

"Problem je u tome što on ne vidi u čemu je problem. Od glavnog državnog odvjetnika se očekuje izuzetno visoka razina moralne jasnoće i da se ne dovodi u takve situacije, a građani moraju vjerovati da će posao raditi savjesno i da politika neće imati svoje prste u tome", istaknuo je Nađi.

Zaključio je da je to samo jedan u nizu napada HDZ-a na demokraciju i da postoji samo jedan način da se to promijeni, a to je da izgube na nadolazećim izborima.

