Predrag Štromar iz HNS-a rekao je da su ga nasmijale poruke Ivana Turudića i Josipe Rimac jer se prisjetio vlastite slične korespondencije s njom, zbog koje je morao dati iskaz istražiteljima USKOK-a.

"Glasovat ću za Turudića, nisam čuo da je bilo tko promijenio mišljenje nakon ovih poruka. Znate, ona vam je sa svima komunicirala kao s Turudićem. Meni je, recimo, na poruku da se smiri zbog nečega, odgovorila, samo me ti možeš smiriti. Bilo je to u novinama i kada ih je moja supruga ujutro kupila, odmah mi je po povratku s vrata vikala: Predrag! Je li u redu objavom takvih poruka uništavati živote ljudima? Nisam s Josipom uopće bio dobar, a nazivala me u porukama 'srce moje', 'dušo moja'. Jednostavno se tako obraćala ljudima. Ili bi napisala dužnosniku da će ga, ako joj nešto ne napravi, 'popapati mrak'. Čak i da će šef, misleći na Plenkovića, saznati ako joj se nešto ne potpiše do devet ujutro. Ona je na taj način samo iskorištavala jadne ljude, blefirala je", ispričao je Štromar za Novi list.

Unatoč prisnim porukama Ivana Turudića i Josipe Rimac koje su zabavljale javnost tijekom vikenda, a čini se da će "curiti" i dalje, Turudić ne smatra da je njegova kandidatura za glavnog državnog odvjetnika sporna, iako je 2017. godine odustao od kandidature za predsjednika Vrhovnog suda jer nije "želio otežavati poziciju" tadašnjoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović jer su ga povezivali sa Zdravkom Mamićem.

Tvrdio je da se samo jednom sastao s njom

Doznalo se da su Turudić i bivša državna tajnica Josipa Rimac, osumnjičena za teška kaznena djela zlouporabe dužnosti, bili u puno prisnijim odnosima nego što je to tijekom saslušanja na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe prikazao kandidat za šefa DORH-a, tvrdeći da se na svom radnom mjestu samo jednom sastao s njom.

Turudić je u nedjelju dao intervju za Hinu, a Vlada je odmarala.

"Očekivao sam da će biti negativnih reakcija i napada, ali takav intenzitet mržnje koja je ravna histeriji kod dijela nekih parlamentarnih zastupnika i medija nisam očekivao i, naravno, od notornog predsjednika Republike", rekao je i dodao da se Milanović boji da bi kao glavni državni odvjetnik mogao pročitati sve spise.

Naravno da nismo prijatelji. Nisam nikad tajio da se poznamo, da se nađemo, da popijemo kavu. Je li to zabranjeno?", rekao je Turudić.

Glasovanje o Turudiću planirano je u Saboru u srijedu. Za sada se čini da bi samo Milan Vrkljan mogao glasati za njega iz oporbe.

Njezin odvjetnik u nedjelju je rekao kako poruke između Rimac i Turudić nisu dio niti jednog kaznenog postupka te da se radi o tajnim podacima.

Peđa Grbin rekao je da očekuje da će Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić i ministar pravosuđa Ivan Malenica pokrenuti stegovni postupak protiv Turudića i zatražiti njegovo razrješenje.

