Strašna nesreća dogodila se u nedjelju oko 15 sati i 30 minuta u trajektnom pristaništu u Malom Lošinju.

Došlo je do pada ulazne rampe trajekta Lastovo koja je prikliještila mornare Jadrolinije. Poginula su tri mornara

Na mjesto nesreće odmah je stigla policija i Hitna pomoć, ali nesretnim mornarima nije bilo spasa. Riječ je o trajektu koji je trebao u 16 sati isploviti prema Zadru.

Potresna ispovijest djelatnika Jadrolinije

12.05 - Nakon tragičnog događaja u Malom Lošinju gdje su u padu rampe poginula tri pomorca Jadrolinije, u jednoj Facebook grupi se pojavila objava radnika Jadrolinije koji je među novom posadom, piše Dalmacija Danas.

Napisao je kako je zaposlen u Jadroliniji već 15 godina. Obožava svoj posao. Bio je na slobodnim danima dok mu nije zazvonio telefon. Rekli su mu da mora na Lastovo. Nakon "strašnih i nemilih" događaja nije dvojio ni sekunde. U kombiju je cijelo vrijeme bio muk. I tako do Lošinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ispred broda čekala ih je smjena.

"Padaju zagrljaji, a suze se same slivaju niz lice. Scena je - ajme strašno i ja plačem... Naviru sjećanja na kolege koji su nastradali. Nakon nekoliko minuta odvajam se od njih, odlazim do mjesta gdje su nastradali. Prekrižim se, izmolim Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, te tiho zamolim Gospodina da ih prigrli i dovede u Kraljevstvo Božje. Vrativši se uzeo sam svoje stvari i sišao do prostorija gdje su naše kabine (sobe). E, tu se raspadam skroz. Plačem toliko da se ne mogu zaustaviti jer u kabinama do moje još jučer ujutro spavale su moje kolege kojih danas više nema. Ovo mi je jedan od najgorih i najtežih ukrcaja na brod", napisao je u potresnoj objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ravnateljica se obratila javnosti

11.35 - Alana Vukić, ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, izrazila je sućut u svoje ime i ime Agencije. Agencija je oko 15.40 sati na dan nesreće dobila informaciju i krenula u istražne radnje. Danas se očekuje da će dovršiti očevid. Agencija se, naglašava, ne bavi krivičnom stranom, već se samo bavi sigurnosti u prometu kako se ovako nešto ne bi dogodilo.

Danas će do kraja dana biti svi ispitani osim jednog koji danas nije u stanju razgovarti. Svi ostali su ispitani u Malom Lošinju.

Krajnji rezultati istrage bit će gotovi najkasnije do kraja ove godine.

Ne može govoriti jesu li svjedoci samo članovi posade jer će dodatno pozivati i druge svjedoke. Glavni istražitelj će odlučivati o drugim svjedocima nakon završetka istrage.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Agencija je tu, naglasila je, da prevenira sljedeće neseće. Izdaju sigurnosne nacrte koji se upućuju svim zaineteresiranim stranama koji nije javan, a nakon što se napravi završno izvješće, postaje javno i bit će objavljeno na njihovim stranicama.

Unatoć brojnim pitanjima novinara, Vukić nije htjela otkrivati nikakve detalje istrage jer je to, naglasila je, zabranjeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro prve informacije o nesreći na Lošinju

11.15 - Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Alana Vukić dat će izjavu u Rijeci danas u 11.30 sati. Prvi put bi se trebali obratiti javnosti i izvijestiti o dosadašnjem tijeku istrage nesreća na Lošinju u kojoj su smrtno stradala tri pomorca s broda Lastovo.

Ta državna agencija vodi svoju istragu usporedno sa Županijskim državnim odvjetništvom, odnosno policijom koji, pak, imaju zadatak utvrđivanja postoji li eventualna kaznena ili prekršajna odgovornost.

Ključni odgovor što se dogodilo na Lošinju dat će vještačenje hidrauličkog motora za podizanje rampe, koje bi trebalo pokazati je li bio ispravan sistem kočenja koji bi trebao spriječiti slobodni pad rampe čak i uz odsustvo zaštitnih klinova.