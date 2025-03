Velika promjena u Zagrebu od sutra. I i ne, nije prvoaprilska šala! Evo kako do besplatnog prijevoza

U Zagrebu će od utorka i mlađi od 18 godina imati besplatan prijevoz ZET-om, uz starije od 65 godina koji su to pravo već ostvarivali ranije.

Pravo na besplatnu godišnju kartu od 1. travnja imaju osobe do navršenih 18 godina s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kji je oko 120.000. Mogu ju preuzeti na prodajnim mjestima ZET-a i to na terminalima Ljubljanica, Črnomerec, Savski most, Dubrava, Dubec, Sesvete, Borongaj, Mihaljevac, Pothodnik, Petrićevoj 4 i Zapruđu, najavili su iz Grada.

Kako do besplatnog prijevoza?

Za ostvarivanje prava na besplatan prijevoz na prodajnim mjestima ZET-a potrebno je priložiti popunjen obrazac Gradskog ureda, koji su potpisali roditelji ili zakonski skrbnik. Obrazac je dostupan online i na prodajnim mjestima ZET-a.

Korisnici koji već imaju pretplatnu kartu ne trebaju izrađivati novu, već uz potpisati Zahtjev Gradskog ureda donose i svoju postojeću kartu i preuzimaju elektronički besplatni kupon. Ista procedura vrijedi i za korisnike koji imaju virtualnu Pretplatnu kartu u aplikaciji MojZET.

Korisnici koji nemaju Pretplatnu kartu ZET-a ili aplikaciju MojZET s aktiviranim korisničkim računom na kojem je virtualna pretplatna karta, također s popunjenim i potpisanim obrascem Gradskog ureda od strane roditelja ili zakonskog skrbnika trebaju doći na prodajno mjesto. Istovremeno trebaju zatražiti i izradu pretplatne karte, odnosno predati Zahtjev ZET-a za izdavanje Pretplatne karte (koji je dostupan na prodajnim mjestima i na ovoj poveznici). Uz odgovarajući Zahtjev ZET-a, potrebno je priložiti jednu fotografiju i to ne stariju od 6 mjeseci.

Korisnik snosi trošak izrade kartice, a cijena iznosi 3,98 eura, dok se formiranje Pretplatne karte u aplikaciji MojZET ne naplaćuje.

Povrat novca

Svim korisnicima koji su mlađi od 18 godina i koji su kupili godišnji kupon, nakon što ostvare pravo na besplatni prijevoz prema novonastalim uvjetima, bit će omogućen povrat novčanih sredstava za preostalo razdoblje valjanosti, a počevši od 1. travnja.

Povrat novčanih sredstava roditelji ili zakonski skrbnici mogu zatražiti prilikom preuzimanja besplatnog kupona. Novčana sredstva isplatit će se, isključivo, roditeljima ili zakonskim skrbnicima i to jednokratno u gotovini.

Povrat će se moći zatražiti u Ozaljskoj 105 na šalterima prodaje - Upravna zgrada i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7.30 do 15 sati te utorkom i četvrtkom na istoj adresi od 7.30 do 18 sati.

Od lani besplatan javni prijevoz ima 160.000 osoba starijih od 65 godina pa će od 1. travnja to pravo imati ukupno 300.000 Zagrepčana.

Subvencioniranjem prijevoza mlađima od 18 godina, uz subvenciju cijene dječjih vrtića, obiteljima u Zagrebu bitno se smanjuju troškovi, poručuju iz Grada.

