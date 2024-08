Ozlijeđeni zaposlenik Jadrolinije stabilno je i pri svijesti prema posljednjim informacijama od kasno sinoć koje su dali iz KBC-a Rijeka. Helikopterom je prevezen u bolnicu te su ozljede kvalificirane kao lakše. Očekuje se da će ga tijekom dana posjetiti netko iz Uprave Jadrolinije. Predsjednik Uprave David Sopta na putu je s Lošinja u Rijeku.

Danas se nastavlja očevid na mjestu velike tragedije koja se dogodila u nedjelju kada je oko 15.30 sati rampa na trajektu pala i usmrtila tri zaposlenika Jadrolinije. Četvrti je pao u more, u pomoć su mu priskočili vatrogasci koji su bili u svojoj postaji na oko 200 metara od samog trajekta. Izvadili su ga iz mora te je po njega došao helikopter koji ga je prevezao u riječku bolnicu.

Rampa koja je poklopila pomorce sinoć se bez ikakve dizalice, dakle na vlastiti pogon digla. Nitko ne može prići brodu dok očevid ne završi. Devetero članova posade s trajekta dobiva zamjenu, a njima i obiteljima bit će osigurana psihološka i sva druga potrebna pomoć. Predstavnici Uprave krenuli su prema obiteljima stradalih izraziti sućut. Jedan poginuli ima 38 godina, a druga dvojica su 50-godišnjaci.

Linija samo do otoka Premude

Jutros iz Jadrolinije obavještavaju da se uvodi zamjenska linija umjesto trajekta Lastovo. "Na državnoj liniji iz Zadra prema Malom Lošnju vozi će brod Vladimir Nazor, ali samo do otoka Premuda - ne i do Malog Lošinja jer izvidi na mjestu nesreće još traju. Očekujemo da će se linija do Malog Lošinja normalizirati do utorka", rekla nam je glasnogovornica Jadrolinije Marija Zaputović Mavrinac.

Dodala je da će se zamijeniti posadu na brodu "Lastovo", a da će zaposlenicima koji su prošli kroz traumatično iskustvo ponuditi psihološku podršku te svaku drugu koja će biti potrebna. Tragedija je sve potresla i Jadrolinija u svojoj povijesti ne pamti ovakvo što.

Inače, trajekt "Lastovo" je ro-ro putnički brod koji je dio Jadrolinijine flote od 1978. godine, a izgrađen je 1969. u Japanu za japanskog naručitelja. Najčešće plovi na linijama splitskog okružja, a ovog je puta bio na dnevnoj liniji Zadar - Mali Lošinj - Zadar. Prema dostupnim informacijama, brod je imao sve potrebne svjedodžbe na snazi, a u studenom je trebao ići na redoviti remont u brodogradilište.

