Oglasili se distributeri goriva u Hrvatskoj: 'Novo ograničenje cijena dodatno otežava poslovanje'

Vladin paket mjera donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine, kazao je to u ponedjeljak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

Premijer je podsjetio na rast cijene barela nafte sa 71 dolara prije tri tjedna, na današnjih 114 dolara. "To je agresivan i silovit rast cijene nafte, a vlada u takvim okolnostima želi očuvati sigurnost opskrbe i priuštivost cijena, zadržati radna mjesta, gospodarsku aktivnost i što više ublažiti pritisak na rast cijena i to ne samo energenata", rekao je Plenković.

Stoga Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva. Tako će od sutra pa u iduća dva tjedna eurodizel sa sadašnjih 1,55 eura poskupjeti na 1,73 eura, a bez vladinih mjera cijena bi bila 1,86 eura. Eurosuper će od sutra stajati najviše 1,62 eura (sada 1,50), a bez vladinih mjera bio bi 1,71 euro.

Ustvrdivši kako vlada ne može potpuno zaustaviti cijene jer tada distributeri ne bi mogli opskrbiti tržište pa bi na crpke u Hrvatskoj kako i do sada dolazili ljudi iz susjednih zemalja, Plenković je rekao da će regulirane cijene biti samo na crpkama izvan autocesta, a na autocestama tržišne.

Što o mjerama misle distributeri goriva?

Distributere gorivom u Hrvatskoj upitali smo što misle o daljnoj regulaciji cijena goriva te koliko to utječe na njihovo poslovanje.

Iz INA-e za RTL Danas ističu da kao strateški važna kompanija za sigurnost opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj kontinuirano prate situaciju na tržištu te su spremni pravovremeno reagirati na sve izazove.

"Trenutačna situacija na globalnom tržištu je neizvjesna i podložna brzim promjenama, ponajprije zbog geopolitičkih okolnosti, uključujući rat na Bliskom istoku, što se odražava i na tržište naftnih derivata. Ako dođe do povremene nedostupnosti pojedinih goriva na određenim maloprodajnim mjestima, to je rezultat povećane potražnje, koja je dijelom potaknuta reakcijama potrošača na aktualna zbivanja", navode iz INA-e.

Ipak, opskrba je stabilna, kažu u ovoj kompaniji. "INA poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala kontinuitet isporuke na svojim lokacijama", zaključuju.

Petrol: Novo ograničenje cijena dodatno otežava poslovanje

Za RTL Danas oglasili su se i iz Petrola, njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Svjesni smo složenih okolnosti za građane i gospodarstvo te uvažavamo razloge koji su doveli do nove regulacije cijena. Međutim, naglašavamo kako novo ograničenje cijena goriva dodatno otežava poslovanje u već izrazito zahtjevnim tržišnim okolnostima.

Trenutni okvir iznimno je nepovoljan za održivo poslovanje, no činit ćemo sve kako bismo osigurali neometanu opskrbu i dostupnost goriva. Nadamo se skoroj stabilizaciji tržišnih uvjeta koja će omogućiti dugoročno održivo funkcioniranje energetskog sektora", navode iz Petrola.

