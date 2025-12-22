Očekujete li da ćemo u 2026. godini živjeti bolje?

Hrvati ovih blagdana na hranu troše više nego ikada, no to ne znači da će im blagdanski stol biti bogatiji.

Nezavisni hrvatski sindikati objavili su koliko će tročlanu obitelj koštati blagdanski stol od Badnjaka do Nove godine. Oni koji se drže tradicije koja uključuje, primjerice, bakalar, puricu, odojak i janjetinu i sve što s tim ide, izdvojit će 627 eura.

Neki će se stoga odlučiti za jeftinije namirnice pa će srednja košarica iznositi 253 eura, a skromna 140 i pol eura. Sve su od prošle godine poskupjele gotovo 16 %

Dok građani pokušavaju rastegnuti kućni budžet, pitanje je što nas čeka dalje. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić poručuje da bi inflacija u 2026. godini trebala usporiti – s ovogodišnjih 3,7 posto na oko 3,1 posto. No hoće li to biti dovoljno da se osjeti stvarno poboljšanje životnog standarda?

