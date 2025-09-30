Novi detalji užasa na svadbi u Šibeniku: Evo kako je žena pogođena signalnom raketom

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Šibeniku je, po primitku kaznene prijave šibenske policije, pokrenulo istragu protiv 52-godišnjaka koji je ispalio signalnu raketu kojom je usmrtio 35-godišnju gošću na vjenčanju, kao i protiv 38-godišnjaka koji mu je dao to pirotehničko sredstvo.

Tužiteljstvo je izvijestilo da 52-godišnjaka sumnjiči za počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti, a 38-godišnjaka za kazneno djelo protiv opće sigurnosti poticanjem.

Šibenski ŽDO je priopćio kako postoji osnovana sumnja da je 38-godišnjak na prošlotjedno vjenčanje u Šibeniku donio veću količinu baklji i sigurnosnih raketa, pri čemu je jednu raketu dao 52-godišnjaku da je aktivira, iako je bio svjestan da potonji nije osposobljen za rukovanje tim sredstvom, kao i da s njim može izazvati opasnost za živote i tijela okupljenih gostiju.

Naboj pogodio metalni stupić

Potom je 52-godišnjak, nastavlja ŽDO, aktivirao signalnu raketu, uslijed čega je došlo do eksplozije u kojoj je naboj signalne rakete pogodio metalni stupić od koga se odbio do gošće na vjenčanju i pogodio je u potiljak. Pritom je gošća zadobila ozljedu glave od koje je, unatoč ukazanoj liječničkoj pomoći, preminula u bolnici.

Prema pisanju medija, raketu je ispalio mladoženjin stric, dok je preminula žena mladoženjina sestrična. Policija je ranije izvijestila da je istog dana, pri aktiviranju signalne rakete na vjenčanju u Makarskoj, teško ozlijeđena 30-godišnjakinja.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak, komentirajući smrtno stradavanje od pirotehnike u Šibeniku i teško ozljeđivanje pirotehnikom u Makarskoj, kako se ide prema smanjenju dostupnosti pirotehničkih sredstava građanima.

Božinović je istaknuo da su signalne rakete zabranjene za građanstvo te su zakonom izričiti dopuštene voditeljima brodica u slučaju havarije na moru ili bilo kakvih drugih izvanrednih situacija.

