Novi detalji slučaja Dekanić: U autu bila i treća osoba? Vještak objasnio zašto je to moguće

Na suđenju bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, kojeg USKOK tereti za lažiranje okolnosti prometne nesreće iz 2022. prometni vještak Robert Spudić u ponedjeljak je kazao da vještačenjem nije mogao utvrditi da bi se u vozilu "Škoda" u trenutku nesreće nalazila samo jedna osoba.

Predstavljajući vještački nalaz na osječkom Županijskom sudu Spudić je kazao kako su se u nesreći aktivirali senzori sigurnosnih pojaseva vozača, suvozača te na stražnjem sjedalu iza vozača. Na temelju toga pretpostavlja da su se u vozilu mogle nalaziti tri osobe, ali je u dopuni nalaza naveo da se na mjestu suvozača i iza vozača mogao nalaziti teret manjih dimenzija, što je također moglo izazvati aktivaciju.

Vještak je potvrdio da su se u prometnoj nesreći aktivirali prednji zračni jastuci vozača i suvozača, da se službeno vozilo Vukovarsko-srijemske županije Škoda Superb u trenutku nesreće kretalo brzinom od 87,9 kilometara na sat, na mjestu gdje je propisano ograničenje brzine od 50 kilometara na sat.

Nalaz vještaka

U nalazu je naveo da se, zbog pravocrtnog kretanja vozila od 62,8 metara prije nesreće, ne može isključiti mogućnost da je vozač izbjegavao nekakvu prepreku na cesti. Međutim, u tom bi slučaju, smatra vještak, bilo očekivano od vozača Škode da se nakon izbjegavanja eventualne prepreke, pokuša vratiti na kolnik, što se ne može zaključiti prema zatečenim tragovima.

Na upite sudskog vijeća bi li se zračni jastuk suvozača aktivirao i da se u vozilu nije nalazio suvozač, Spudić je kazao da nije mogao doći do tehničkog podatka otvaraju li se zračni jastuci na temelju broja putnika ili nakon što se oslobodi dovoljna kinetička energija, uslijed udara prednjeg dijela vozila u prepreku.

Na upite obrane kazao je kako mu je poznato iz pregleda o podacima vozila, zaprimljenih u županijskom centru 112 Zagreb iz Škoda emergency call-centra, da su u vozilu Županije bila dva putnika. Na temelju dosadašnjeg radnog iskustva napominje kako je moguće da se to radi na temelju broja aktiviranih zračnih jastuka, ili ako su osobe iz Škoda call-centra stupile u direktan telefonski kontakt s osobom ili osobama iz vozila. Također je naveo da je od USKOK-a dobio pisani nalog za dopunu nalaza, godinu dana nakon izrade prvog nalaza, a potom telefonom pozvan u USKOK gdje je usmeno izložio dopunu nalaza i gdje su mu predočeni iskazi okrivljenika i nekih svjedoka.

Obrana zatražila nova vještačenja

Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar uložio je primjedbu na dopunu nalaza smatrajući da se radi o subjektivnim razmatranjima vještaka, koja su nastala nakon sugestija koje je dobio od USKOK-a koji je vještaku predočio zapisnik o ispitivanju svjedoka i okrivljenika. Spudić je odgovorio da na njega nitko nije vršio pritisak prije izrade dopune nalaza, a niti bilo kakav sugestivni utjecaj, kako bih promijenio svoj nalaz i mišljenje.

Sudsko vijeće prihvatilo je dokazni prijedlog USKOK-a o lokacijama repetitora na koje su, u trenutku prometne nesreće, bili spojeni mobilni telefoni okrivljenih Krešimira Bičanića i Nikoline Meseljević, čemu se obrana usprotivila, smatrajući da se radi o jednostranoj policijskoj analizi i da se takvi podaci mogu pribaviti jedino informatičko-telekomunikacijskim vještačenjem.

Stoga je obrana predložila provedbu takvog vještačenja, a također, zatražila daktiloskopsko vještačenje i provjeru otisaka prstiju na upravljaču i mjenjaču automobila Škoda Superb, kako bi se utvrdilo tko je u trenutku prometne nesreće upravljao tim vozilom. Sud je odbio dokazne prijedloge obrane, smatrajući ih nevažnim, neprikladnim i usmjerenima ka odugovlačenju postupka.

Iznošenje obrane

Iduća glavna rasprava zakazana je za 10. studenog kada je predviđeno iznošenje obrana okrivljenika. USKOK tereti bivšeg župana Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće, koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom.

Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s Uskokom i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Detalji optužnice

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

U nakani da izbjegne odgovornost za prouzročenu nesreću, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem Krešimirom Bičanićem, koji je na njegovo traženje sa svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio kako će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača.

USKOK navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Nakon očevida i "poduzimanja drugih službenih radnji" te neistinitih izjava okrivljenika policajci su Bičaniću uručili obavijest da je počinio prekršaj i tako Dekaniću omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju.

Dekanić je 20. lipnja 2024. podnio ostavku na dužnost župana nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno među kojima i dvoje djece.

