Nastavljeno suđenje bivšem županu Dekaniću: Njega nema, a evo što kažu svjedoci

U srijedu je nastavljeno suđenje bivšem HDZ-ovom županu Damiru Dekaniću, koji je optužen za izazivanje prometne nesreće pod utjecajem alkohola i njezino zataškavanje prije tri godine u Cerni.

Dekanić je, prema optužnici, pod utjecajem alkohola službenim automobilom prouzročio prometnu nesreću. USKOK navodi i da je potom pokušao izbjeći odgovornost te lažirati okolnosti nesreće, tako da ispadne da je vozilom upravljao njegov rođak, a ne on.

Dekanić se danas nije pojavio na suđenju, spriječen je zbog bolesti. Ročište je počelo svjedočenjem tadašnjeg načelnika Vukovarsko-srijemske policije, Fabijana Kapulara. Uz njega su svjedočili Nikolina Meseljević te Mijo Pranjkić.

Kapular se prisjetio noći nesreće. Ispričao je da mu je zvonio telefon u 1.50 sat u noći. Nije mogao doći k sebi jer je s druge strane bio župan Dekanić. Međutim, pucala je linija. "Ima tu neka situacija", dio je koji je Kapular uspio čuti preko telefona.

"E ovi tvoji policajci... Stalno se veza prekidala, nisam dobro čuo, razumio", rekao je Kapular. Nakon toga sjeo je u krevet i razmišljao da će nazvati opet. Stavio je mobitel na avionski mod.

"Pita supruga što je, kažem, poletio avion", rekao je. Razgovor je trajao oko 50 sekundi. Kapular ga je znao kao župana, a u to vrijeme bio je načelnik PU vukovarsko-srijemske.

Oko 6.40 sati, kada se ustao iz kreveta i uključio telefon, Kapular je dobio iz OKC- a poruku da se dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovao i župan Damir Dekanić.

Pojasnio je da u pravilu ne dobiva poruke o nesrećama s materijalnom štetom, a da je ovu dobio jer je sudjelovao župan. Na piatnje, što je dalje radio, rekao je: "Ništa, bio je neradni dan".

Kasnije je preko voditelja službe Ante Novaka saznao da je župan bio alkoholiziran i da je u automobili bio suvozač. Prvi dan nakon nesreće na društvenim mrežama vidio je informacije da je župan vozio te je poslao nadzor da utvrdi što se točno dogodilo. Nadzor je provodio Boris Klinec.

"Podnio mi je pisano izvješće, nepravilnosti u postupku, napisali su prekršajni nalog Krešimiru Bičaniću i time je zatvoren predmet i dalje postupanje po tom predmetu", pojasnio je Kapular.

Tri dana nakon nesreće, Državno odvjetništvo preuzelo je predmet. Provedena je i unutarnja kontrola u MUP-u. Kapular je ispričao da je vidio Dekanića "na nekom polaganju vijenaca" nakon toga. Pitao ga je zašto ga je zvao.

"Rekao je da me htio pitati mora li se raditi očevid nakon prometne nesreće s matrijalnom štetom", ispričao je.

Potvrdio je sutkinji da poznaje osobu koja je dojavila vijest o nesreći, ali da s njom nije o tome razgovarao. Potvrdio je i da je u USKOK-u rekao kako mu je drago da te noći nije nazvao OKC, jer bi ispalo da je nešto sugerirao policajcima.

Na pitanje, je li Dekanić te noći tražio nešto od njega, odgovorio je niječno.

Iduća rasprava zakazana je za 8. listopad.

POGLEDAJTE VIDEO: Ministar Mario Banožić komentira uhićenje župana Damira Dekanića - pratite izjave!