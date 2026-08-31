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Objavljene nove cijene goriva: Benzin skuplji, dizel pojeftinjuje, ali ne od sutra!

Objavljene nove cijene goriva: Benzin skuplji, dizel pojeftinjuje, ali ne od sutra!
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Foto: Net.hr

Uredba stupa na snagu 2. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će do 7. rujna 2026.

31.8.2026.
12:55
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Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela uredbe kojima će se regulirati cijene goriva za narednih sedam dana.  

Nove cijene goriva iznosit će:

  • Eurosuper 95: 1,67 eura po litri (poskupljenje od jedan cent)
  • Eurodizel: 1,79 eura po litri (pojeftinjenje od sedam centi)
  • Plavi dizel: 1,21 eura po litri (pojeftinjenje od jedanaest centi)

Objavljene nove cijene goriva: Benzin skuplji, dizel pojeftinjuje, ali ne od sutra!
Foto: Vlada RH

Pojeftinjuje i UNP:

  • 1,25 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,02 EUR/kg)
  • 1,83 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,02 EUR/kg)

Objavljene nove cijene goriva: Benzin skuplji, dizel pojeftinjuje, ali ne od sutra!
Foto: Vlada RH

Uredba stupa na snagu 2. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će do 9. rujna 2026.

Vlada ističe da nema njihovih mjera, te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

  • 1,82 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 1,97 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,30 EUR/l za plavi dizel
  • 1,36 EUR/kg za UNP za spremnike
  • 2,06 EUR/kg za UNP za boce
Nove Cijene GorivaCijena BenzinaCijena DizelaPlavi Dizel
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