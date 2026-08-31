Objavljene nove cijene goriva: Benzin skuplji, dizel pojeftinjuje, ali ne od sutra!

Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela uredbe kojima će se regulirati cijene goriva za narednih sedam dana.

Nove cijene goriva iznosit će:

Eurosuper 95: 1,67 eura po litri (poskupljenje od jedan cent)

Eurodizel: 1,79 eura po litri (pojeftinjenje od sedam centi)

Plavi dizel: 1,21 eura po litri (pojeftinjenje od jedanaest centi)

Foto: Vlada RH

Pojeftinjuje i UNP:

1,25 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,02 EUR/kg)

1,83 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,02 EUR/kg)

Foto: Vlada RH

Uredba stupa na snagu 2. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će do 9. rujna 2026.

Vlada ističe da nema njihovih mjera, te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile: