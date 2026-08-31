Objavljene nove cijene goriva: Benzin skuplji, dizel pojeftinjuje, ali ne od sutra!

UHIĆEN JE /
Nesvakidašnji incident u Istri! Autom blokirao promet pa bježao policiji, a onda se otkrilo što je 'glumio'
Uredba stupa na snagu 2. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će do 7. rujna 2026.
Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela uredbe kojima će se regulirati cijene goriva za narednih sedam dana.
Nove cijene goriva iznosit će:
Pojeftinjuje i UNP:
Uredba stupa na snagu 2. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će do 9. rujna 2026.
Vlada ističe da nema njihovih mjera, te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile: