FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSMOGODIŠNJI MANDAT /

Prisegnula nova pravobraniteljica za djecu: Tatjani Katkić Stanić prvi čestitao Jandroković

Prisegnula nova pravobraniteljica za djecu: Tatjani Katkić Stanić prvi čestitao Jandroković
×
Foto: Patrik Macek/pixsell

Zadaća joj je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona

26.11.2025.
10:56
Tesa Katalinić
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na samom početku današnje sjednice Hrvatskog sabora, održana je svečana prisega nove pravobraniteljice za djecu. 

Magistra socijalnog rada, Tatjana Katkić Stanić, prisegnula je da će se u svom osmogodišnjem mandatu “držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak Republike Hrvatske i dužnost obavljati pravedno, časno, savjesno, nepristrano i u najboljem interesu djece”.

Katkić Stanić izabrana je na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovana. Zadaća joj je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Dugogodišnje iskustvo

Nova pravobraniteljica je magistrica socijalnog rada s 32 godine radnog staža, od čega 25 godina u sustavu socijalne skrbi, a sedam u sustavu pravosuđa.

Hrvatski sabor prošlog ju je tjedna izabrao tajnim glasanjem. 

Pri završetku prisege, predsjednik Hrvatskog sabora, Goran Jandroković, čestitao je novoj pravobraniteljici i zaželio joj puno uspjeha u radu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjakinja otkrila zastrašujuće detalje istraga: 'Djeca od 8 godina se dopisuju s predatorima'

Pravobraniteljica Za DjecuHrvatski SaborSvečana Prisega
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OSMOGODIŠNJI MANDAT /
Prisegnula nova pravobraniteljica za djecu: Tatjani Katkić Stanić prvi čestitao Jandroković