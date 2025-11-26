Prisegnula nova pravobraniteljica za djecu: Tatjani Katkić Stanić prvi čestitao Jandroković

Na samom početku današnje sjednice Hrvatskog sabora, održana je svečana prisega nove pravobraniteljice za djecu.

Magistra socijalnog rada, Tatjana Katkić Stanić, prisegnula je da će se u svom osmogodišnjem mandatu “držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak Republike Hrvatske i dužnost obavljati pravedno, časno, savjesno, nepristrano i u najboljem interesu djece”.

Katkić Stanić izabrana je na mandat od osam godina i može biti ponovno imenovana. Zadaća joj je štititi, pratiti i promicati prava i interese djece na temelju Ustava, međunarodnih ugovora i zakona.

Dugogodišnje iskustvo

Nova pravobraniteljica je magistrica socijalnog rada s 32 godine radnog staža, od čega 25 godina u sustavu socijalne skrbi, a sedam u sustavu pravosuđa.

Hrvatski sabor prošlog ju je tjedna izabrao tajnim glasanjem.

Pri završetku prisege, predsjednik Hrvatskog sabora, Goran Jandroković, čestitao je novoj pravobraniteljici i zaželio joj puno uspjeha u radu.

