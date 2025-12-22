Otac i sin mjesecima trenirali za teroristički napad: Zastrašujuća snimka pokazuje koliko su uvježbani

Muškarac osumnjičen za ubojstvo 15 ljudi u terorističkom napadu na plaži Bondi u Sydneyu "održao je obuku s vatrenim oružjem" sa svojim ocem prije napada na židovski događaj, tvrdi australska policija, piše Sky News.

Naveed Akram (24) i njegov otac Sajid Akram napali su ljude na događaju povodom Hanuke na plaži Bondi 14. prosinca. Ubili su ljude starosti od 10 do 87 godina. Ranili su još njih 40. Pedesetogodišnjeg Sajida ubila je policija na mjestu događaja, dok je njegov sin Naveed ozlijeđen i nalazi se u pritvoru u bolnici. Od tada je optužen za 59 kaznenih djela, među kojima je i terorizam.

Foto: Profimedia

Policija Novog Južnog Walesa objavila je fotografije Naveeda Akrama i njegovog oca kako drže oružje dok su "provodili obuku s vatrenim oružjem na seoskom području, za koje se sumnja da je u Novom Južnom Walesu", krajem listopada.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bombe nisu eksplodirale

"Optuženi i njegov otac vide se tijekom cijelog videa kako pucaju iz sačmarica i kreću se na taktički način“, rekla je policija. Na dan napada na plaži Bondi, dvojac je navodno bacio bombe kućne proizvodnje i improvizirane eksplozivne naprave (IED) na mnoštvo ljudi na okupljanju u blizini plaže, ali one nisu detonirale iako je analiza pokazala da su obje bile ispravne.

Foto: Profimedia

Policija tvrdi da su muškarci eksploziv - tri cijevne bombe, jednu bombu s teniskom lopticom i jednu veliku improviziranu eksplozivnu napravu - pohranili u srebrnom Hyundai vozilu, uz dvije jednocijevne sačmarice, pušku Beretta i dvije zastave Islamske države. Hyundai je bio parkiran u blizini mjesta pucnjave, a zastave Islamske države navodno su bile istaknute na prednjem i stražnjem prozoru.

Foto: Profimedia

U automobilu je pronađen i telefon koji pripada Naveedu Akramu, na kojem su policajci identificirali nekoliko videozapisa, uključujući navodni videozapis "obuke za korištenje vatrenog oružja". Drugi video prikazuje Naveeda Akrama i njegovog oca kako sjede ispred slike zastave Islamske države, s četiri dugačka pištolja s pričvršćenim mecima u pozadini, rekla je policija.

Majka tvrdila da su na ribolovu

Njihov Hyundai također je viđen na nadzornoj kameri kako ulazi na parkiralište na plaži Bondi prije nego što su Naveed Akram i njegov otac prošetali područjem oko 22 sata 12. prosinca - dva dana prije pucnjave. Policija je uvjerena da su tako izviđali teren.

Foto: Profimedia

Naveedova majka rekla je policajcima da vjeruje da su njezin suprug i sin bili na ribolovu kada su navodno izvršili napad. Rekla je da ju je Naveed zvao svaki dan s javnog telefona oko 10.30 sati. Utvrđeno je da su muškarci unajmili sobu u u Bondi Beachu tijekom prosinca.

Policija je izjavila da su u sobi pronašli ciljnik za vatreno oružje, streljivo, sumnjivu improviziranu eksplozivnu napravu, 3D printane dijelove za brzi punjač sačmarice, pušku, sačmaricu, brojne dijelove vatrenog oružja, opremu za izradu bombi i dvije kopije Kurana.

POGLEDAJTE VIDEO: Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'