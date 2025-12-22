FREEMAIL
Andrea Erjavec objavila sretne vijesti: Bivša Miss Universe Hrvatske se zaručila

Andrea Erjavec objavila sretne vijesti: Bivša Miss Universe Hrvatske se zaručila
Foto: Tomislav Miletic /pixsell

Bivša Miss Universe Hrvatska, Andrea Erjavec, objavila vijest o zarukama

22.12.2025.
8:20
Hot.hr
Tomislav Miletic /pixsell
Bivša Miss Universe Hrvatska, Andrea Erjavec (25), iznenadila je i oduševila svoje pratitelje na Instagramu objavivši fotografiju koja jasno ukazuje na veliki korak u njezinom privatnom životu. S osmijehom od uha do uha i prstenom na ruci, Andrea je potvrdila da ulazi u novo, sretno poglavlje, a čestitke su odmah počele pristizati sa svih strana.

Fotografija koja je otkrila sve

Andrea je podijelila fotografiju na kojoj pozira u automobilu s partnerom. Iako je objava bila vrlo jednostavna, bez opširnog opisa, detalji su otkrili sve. Njezin široki osmijeh i sretan izraz lica njezina partnera potvrdili su ono što su mnogi odmah pomislili: par se zaručio. Uz fotografiju je stavila samo emotikone srca u bojama hrvatske zastave.

Njezini pratitelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje. Ubrzo nakon objave, prostor za komentare bio je preplavljen čestitkama i lijepim željama. Poruke poput "Čestitam od srca!", "Čestitke draga!" i "Čestitamo" samo su se nizale, potvrđujući da su svi s velikom radošću dočekali sretne vijesti. Iako Andrea nije otkrila detalje o samim zarukama, fotografija je bila više nego dovoljna da prenese atmosferu ljubavi i sreće.

Od krune do novog životnog poglavlja

Andrea Erjavec javnosti je postala poznata u svibnju 2023. godine, kada je ponijela titulu Miss Universe Hrvatske. Osvojila je simpatije svojom prirodnošću, inteligencijom i zalaganjem za važne društvene teme, poput mentalnog i fizičkog zdravlja djece. Nakon godine dana ispunjene obvezama, u svibnju 2024. krunu je predala svojoj nasljednici Zrinki Čorić, čime je zaokružila jedno važno razdoblje u svom životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu

 

 

