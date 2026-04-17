IZAZOVI KONKURENTNOSTI

Nobelovac James A. Robinson dolazi u Zagreb na Adria Business Forum

Nobelovac James A. Robinson dolazi u Zagreb na Adria Business Forum
Foto: PR

Adria Business Forum platforma je za razmjenu znanja i iskustava o ključnim gospodarskim i društvenim temama, s ciljem poticanja konkurentnosti, inovacija i održivog razvoja

17.4.2026.
9:35
danas.hr
PR
James A. Robinson, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2024. i jedan od najutjecajnijih suvremenih ekonomista, dolazi u Zagreb kao glavni govornik na Adria Business Forumu, koji će se održati 16. lipnja u velikoj dvorani Mozaik centra.

Nobelovu nagradu Robinson je primio zajedno s Daronom Acemogluom za istraživanja o ulozi institucija u oblikovanju gospodarskog razvoja država, odnosno za rad koji objašnjava zašto neke zemlje ostvaruju dugoročan prosperitet, dok druge ostaju suočene sa stagnacijom i siromaštvom.

Široj javnosti poznat je i kao suautor svjetskog bestselera Zašto nacije propadaju: Podrijetlo moći, prosperiteta i siromaštva, prevedenog na 41 jezik. U toj knjizi Robinson i Acemoglu analiziraju kako političke i ekonomske institucije presudno utječu na kvalitetu života građana, gospodarski rast i dugoročnu stabilnost društava.

Izazovi konkurentnosti

Ovogodišnji Adria Business Forum održava se pod temom „Izazovi konkurentnosti“, a u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista i tvrtke Muller Adria d.o.o. okupit će vodeće domaće i međunarodne stručnjake, znanstvenike i poslovne lidere. Fokus Foruma bit će na ključnim pitanjima gospodarskog razvoja, od konkurentnosti država do održivog rasta poduzeća.

Središnji dio programa bit će izlaganje profesora Robinsona, nakon kojeg slijedi razgovor o primjeni njegovih istraživanja na hrvatski i regionalni kontekst.

U vremenu ubrzanih globalnih promjena, od geopolitičkih izazova do sve snažnijeg utjecaja umjetne inteligencije na gospodarstvo, pitanja konkurentnosti i dugoročnog razvoja nalaze se u središtu interesa poslovne i stručne javnosti.

Više informacija o programu i prijavama dostupno je na službenoj stranici Foruma.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
