Slavlje pretvorili u sramotu: Prvo puštali cajke, onda ustašku pjesmu koja slavi koljače

Igrači četvrtoligaša NK Suhopolja u nedjelju su slavili protiv NK Borova 2-0. Pobjedom su se pohvalili i na društvenim mrežama. Objavljene su snimke slavlja. Prvo su se čule cajke, a onda ustaška budnica "Evo zore, evo dana", koja slavi koljače.

Na snimkama se vidi kako je jedan mladić poveo pjesmu koja je puštena preko razglasa, a ostali su se pridružili, pišu 24sata

"Bio sam kratko tamo, a onda sam otišao. Ne znam što se poslije događalo", kazao je za 24sata predsjednik kluba Damir Pemper.

Nakon poziva novinara, snimke su obrisane sa službenih stranica kluba.

