PJESMA MEĐU MLADIĆIMA /

Slavlje pretvorili u sramotu: Prvo puštali cajke, onda ustašku pjesmu koja slavi koljače

Slavlje pretvorili u sramotu: Prvo puštali cajke, onda ustašku pjesmu koja slavi koljače
Foto: Shutterstock

Nakon poziva novinara, snimku su obrisali

10.11.2025.
11:32
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock
Igrači četvrtoligaša NK Suhopolja u nedjelju su slavili protiv NK Borova 2-0. Pobjedom su se pohvalili i na društvenim mrežama. Objavljene su snimke slavlja. Prvo su se čule cajke, a onda ustaška budnica "Evo zore, evo dana", koja slavi koljače.

Na snimkama se vidi kako je jedan mladić poveo pjesmu koja je puštena preko razglasa, a ostali su se pridružili, pišu 24sata

"Bio sam kratko tamo, a onda sam otišao. Ne znam što se poslije događalo", kazao je za 24sata predsjednik kluba Damir Pemper.

Nakon poziva novinara, snimke su obrisane sa službenih stranica kluba.

POGLEDAJTE VIDEO Spriječen incident u Rijeci: Pojavila se snimka policije ispred sportske dvorane

 

SuhopoljeNogometUstaške Pjesme
