Njemački časnik nahvalio hrvatske vojnike: 'Jedini to imaju u NATO-u'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić nakon posjeta hrvatskim vojnicima u Poljskoj, sastao se i s pripadnicima 6. hrvatskog kontingenta u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga, koji su smješteni u vojarni "Training Regiment Barracks" u Litvi, ističe Ministarstvo obrane (MORH) u priopćenju u ponedjeljak.

Hrvatski kontingent u litavskoj Rukli sastavljen je od 91 vojnika i devet vojnikinja, a zapovjednik 6. hrvatskog kontingenta je pukovnik Marijan Žukina.

Ministar Anušić istaknuo je kako se stručnost i profesionalnost hrvatskih pripadnika u NATO-ovoj borbenoj grupi u Rukli iznimno cijeni i poštuje kao i u svakoj drugoj misiji u kojoj sudjeluju.

Njemački časnik nahvalio Hrvate

"Njemački časnik, zapovjednik ove borbene grupe, pohvalio je naše vojnike i vojnikinje, njihovo znanje i sposobnosti, kao i opremu kojom naš kontingent doprinosi u ovoj misiji. Naši vojnici, i u Litvi i u Poljskoj, dosljedni su, iznimno profesionalni i ovdje su na čast naše države i hrvatskog naroda, kao i svojim obiteljima”, poručio je ministar Anušić.

Novinari su pitali ministra mogu li ostale nacije, tako i vodeća nacija Njemačka u ovoj borbenoj grupi, nešto naučiti od Hrvata. "Kako ne bi mogli naučiti, od Hrvata mogu ovdje svi učiti. U ovom hrvatskom kontingentu čak deset pripadnika su veterani Domovinskoga rata. Njihovo ratno iskustvo zlata vrijedi jer mi smo u ovoj borbenoj grupi jedina država koja ima novije iskustvo rata. Hrvatska se stvarala u ratu i to je specifičnost Hrvatske vojske i u NATO-u i Europskoj uniji, a generalno i u svijetu", rekao je ministar obrane.

Pukovnik Marijan Žukina predstavio je hrvatski kontingent, njihove svakodnevne zadaće i pohvalio je izuzetno povoljnu, mladu, dobnu strukturu naših vojnika u kontingentu. Hrvatski kontingent u Litvi u svom sastavu ima šest komada haubica, a od šest novopristiglih kamiona Tatra kojim Ministarstvo obrane oprema Hrvatsku vojsku (ukupno ih se nabavlja 420), dva su nova kamiona upravo u kontingentu u Litvi.

NATO-ova borbena skupina

U sklopu posjeta Litvi ministar Anušić sastao se i s ministrom nacionalne obrane Republike Litve Robertasom Kaunasom. "Hrvatski vojnici ostat će u NATO-ovoj borbenoj grupi u Litvi do kraja ove godine, a o kasnijem angažmanu Hrvatska vojska, u suradnji s vodećom nacijom i zemljom primateljicom, donijet će odluku na vrijeme. Hrvatska i Litva dijele zajednički pogled i interes za sigurnošću i stabilnošću istočnog krila NATO-a, kao i jugoistoka Europe. Naša su stajališta jednaka i kada je riječ o osudi ruske agresije na Ukrajinu i potrebne podrške ukrajinskom narodu”, poručio je nakon bilateralnog sastanka ministar Anušić.

Litva kao i Hrvatska sudjeluje u zajedničkoj nabavi njemačkih tenkova Leopard 2 A8, što je još jedna o dodirnih točaka. U NATO-ovoj borbenoj grupi pod vodstvom Savezne Republike Njemačke, uz pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske su i pripadnici Nizozemske, Češke, Belgije, Luksemburga i Norveške.

Zadaće borbene grupe u Litvi odnose se na razvoj borbene spremnosti i jačanje interoperabilnosti kroz obuku i vježbe, kontinuirano poboljšavanje planove uporabe i obrambeno planiranje.

