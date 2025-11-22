FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE ILI NIŠTA' /

Ovaj Hrvat može slaviti! Nije pogodio ništa, a osvaja 80 tisuća eura

Ovaj Hrvat može slaviti! Nije pogodio ništa, a osvaja 80 tisuća eura
×
Foto: Robert Anic/pixsell/ilustracija

Sljedeće izvlačenje igre je u nedjelju 23.11.2025.

22.11.2025.
21:55
danas.hr
Robert Anic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Zadru je ostvaren dobitak u igri 'Sve ili Ništa'. 

Igrač koji nije pogodio nijedan broj osvojio je čak 80.000 eura u 326. kolu ove igre.

Naime, u 326. kolu igre 'Sve ili Ništa' izvučeni su brojevi:

3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, koji su igraču iz Zadra donijeli dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura.

Odigrao je četiri kombinacije i u večerašnjem izvlačenju nisu pogođeni izvučeni brojevi te je za uplaćenih 5,20 eura ostvario dobitak od 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici 4. gardijske brigade 69 u Zadru.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u nedjelju 23.11.2025.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže zima, a navijačima u mislima ljeto i Vatreni - jer lov na ulaznice za EURO u punom je jeku

Sve Ili NištaHrvatska LutrijaZadar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'SVE ILI NIŠTA' /
Ovaj Hrvat može slaviti! Nije pogodio ništa, a osvaja 80 tisuća eura