Ovaj Hrvat može slaviti! Nije pogodio ništa, a osvaja 80 tisuća eura
U Zadru je ostvaren dobitak u igri 'Sve ili Ništa'.
Igrač koji nije pogodio nijedan broj osvojio je čak 80.000 eura u 326. kolu ove igre.
Naime, u 326. kolu igre 'Sve ili Ništa' izvučeni su brojevi:
3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, koji su igraču iz Zadra donijeli dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura.
Odigrao je četiri kombinacije i u večerašnjem izvlačenju nisu pogođeni izvučeni brojevi te je za uplaćenih 5,20 eura ostvario dobitak od 80.000,00 eura.
Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici 4. gardijske brigade 69 u Zadru.
Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u nedjelju 23.11.2025.
