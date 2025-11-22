Ovaj Hrvat može slaviti! Nije pogodio ništa, a osvaja 80 tisuća eura

U Zadru je ostvaren dobitak u igri 'Sve ili Ništa'.

Igrač koji nije pogodio nijedan broj osvojio je čak 80.000 eura u 326. kolu ove igre.

Naime, u 326. kolu igre 'Sve ili Ništa' izvučeni su brojevi:

3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, koji su igraču iz Zadra donijeli dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura.

Odigrao je četiri kombinacije i u večerašnjem izvlačenju nisu pogođeni izvučeni brojevi te je za uplaćenih 5,20 eura ostvario dobitak od 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici 4. gardijske brigade 69 u Zadru.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u nedjelju 23.11.2025.

