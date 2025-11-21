Čak pet osoba pogodilo svih sedam brojeva na Eurojackpotu! Evo gdje idu milijuni

U 93. kolu igre Eurojackpot pogođeno je pet glavnih dobitaka 5+2 u iznosu od 6.738.975,20 eura!

U večerašnjem izvlačenju 93. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi:

15, 24, 30, 45, 50 – 5, 6, koji su igračima iz Njemačke donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 6.738.975,20 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 25.11.2025., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

