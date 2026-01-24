Nestala Lea Pavela (12) na području Splita: Jeste li ju možda vidjeli?

'GRDNO SE VARATE' /
Trump zaprijetio Kanadi stopostotnim carinama: 'Kina će vas potpuno proždrijeti'
Riječ je o hrvatskoj državljanki s prebivalištem u Splitu visokoj oko 160 centimetara.
Policija traga za 12-godišnjom djevojčicom koja je nestala u Splitu u subotu, 24. siječnja, navodi se u na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.
Riječ je o hrvatskoj državljanki Lei Paveli s prebivalištem u Splitu visokoj oko 160 centimetara.
Nestanak se vodi u PU splitsko- dalmatinskoj.
Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj djevojčici da se jave u najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.