Djevojčica Lara (12) nestala na Staru godinu: Splitska policija treba pomoć

Lara Burić (12) na Staru godinu nestala je u Kaštel Lukšiću, a policija građane moli za pomoć u potrazi.
Djevojčica je visoka 158 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči.
U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.
Splitsko-dalmatinska policija navodi da svi koji posjeduju informacije o curici mogu obavijestiti najbližu policijsku postaju ili nazvati na broj 192.
Informacije mogu dostaviti i na e-mail adresu nestali@nestali.hr.
