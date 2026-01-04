Djevojčica Lara (12) nestala na Staru godinu: Splitska policija treba pomoć

Lara Burić (12) na Staru godinu nestala je u Kaštel Lukšiću, a policija građane moli za pomoć u potrazi.

Djevojčica je visoka 158 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči.

U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.

Kako pomoći?

Splitsko-dalmatinska policija navodi da svi koji posjeduju informacije o curici mogu obavijestiti najbližu policijsku postaju ili nazvati na broj 192.

Informacije mogu dostaviti i na e-mail adresu nestali@nestali.hr.

