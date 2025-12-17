Nemojte se iznenaditi! U ovih osam županija danas i sutra očekuje se pojačana buka, poznat i razlog

Tijekom redovitih letačkih aktivnosti HRZ-a 17. i 18. prosinca u vremenu od 10 do 15 sati očekuje se pojačana buka.

Naime, u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će 17. i 18. prosinca 2025. u vremenu od 10 do 15 sati redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida na području Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.

