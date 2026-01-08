Nema više izostanaka zbog negodovanja učenika ili roditelja, škola može obavijestiti i socijalni rad

Vlada je u javno savjetovanje pustila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Detalje možete pogledati na stranici e-savjetovanje.

Pravilnikom se jasnije definira izostanak učenika s nastave zbog izražavanja nezadovoljstva i negodovanja učenika ili roditelja te postupanje škole.

Izmjenama pravilnika uvodi se i nova odredba prema kojoj se izostanak učenika s nastave zbog izražavanja nezadovoljstva i negodovanja učenika ili roditelja smatra izostankom prema stavku 6. članka 4. Pravilnika (neopravdani izostanak) i ne može se opravdati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Škola može obavijestiti službu za socijalni rad

Također, uvodi se i dodatna odredba: ako škola ima informaciju da roditelj zbog različitih razloga ne dopušta djetetu odlazak u školu, dužna je o tome obavijestiti nadležnu županijsku službu za socijalni rad.

Prema obrazloženju Ministarstva znanosti i obrazovanja, u posljednje vrijeme pojavila se praksa roditelja da izražavaju nezadovoljstvo i negodovanje zbog različitih stvari na način da ne dopuštaju dolazak svojoj djeci na nastavu te tako žele izvršiti pritisak na instituciju kako bi postigli neke ciljeve.

Nedopuštanjem djeci da dođu na nastavu krši se njihovo osnovno pravo na obrazovanje, zajamčeno ustavom i konvencijama, na što su institucije dužne reagirati i zaštititi djecu.

Zbog toga će se izmjenama pravilnika uvesti spomenute odredbe kako bi se demotiviralo roditelje da poduzimaju takve postupke, ali i propisala obveza škole da takvo neprihvatljivo ponašanje roditelja prijavi nadležnoj službi za socijalni rad koja na temelju tih informacija može pokrenuti postupke zaštite djece.

Takva obveza škole, naglašava se, ne predstavlja optuživanje roditelja, već je dio profesionalne i zakonske dužnosti škole da svako moguće ugrožavanje djetetovih prava proslijedi nadležnoj službi za zaštitu djece, što je škola i do sada činila. Time se osigurava pravodobna reakcija i sprječavanje eventualnih štetnih posljedica za dijete odnosno učenika.

Škola je institucija s jasno propisanim pravilima, obvezama i organizacijom rada, a pohađanje nastave zakonska je obveza učenika osnovne škole. Opravdavanje takvih izostanaka dovodi do narušavanja reda i odgovornosti u školi, potiče i neprimjerene oblike ponašanja i pritiske te otvara mogućnost zloupotrebama.

Unaprjeđenje suradnje škole sa socijalnom službom

Izmjenama pravilnika uvodi se i odredba na temelju koje je škola ne samo dužna obavijestiti socijalnu službu ako neki učenik napravi teško i vrlo teško neprihvatljivo ponašanje, već je škola dužna od socijalne službe zatražiti i izvješće o poduzetome te kakve su posljedice njihova postupanja kako bi i škola i stručni suradnici škole mogli uskladiti svoje postupke i aktivnosti na temelju zaprimljenog izvješća.

POGLEDAJTE VIDEO: Dječaka s poteškoćama u razvoju pustili samog iz škole, na putu ga udario u auto! Progovorio ogorčeni roditelj